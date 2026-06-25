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資深媒體人呂文婉昨（24）日在社群分享與余祥銓錄影時的互動，透露一看到他就嚇了一跳，不僅整個人曬成巧克力色，手臂還曬到脫皮。原來余祥銓剛結束帛琉6天外景工作，當呂文婉心疼直呼「真的好辛苦」，他卻笑著說：「我是家裡唯一的男丁，爸媽年紀大了，女兒還小，都是我的責任，不拚不行。」短短一句話，讓呂文婉感動直呼：「真的長大了。」呂文婉24日在社群發文分享錄影花絮，透露一見到余祥銓就忍不住問：「帶老婆女兒去哪玩？曬成巧克力色了？」沒想到余祥銓笑著解釋，自己是到帛琉錄製外景節目，連續6天都在烈日下工作，隨後還掀起袖子，露出手臂上一大片脫皮痕跡。看到余祥銓為工作如此拚命，呂文婉忍不住感嘆天氣炎熱真的相當辛苦，沒想到對方只是笑笑地說：「我是家裡唯一的男丁，爸媽年紀大了，女兒還小，都是我的責任，不拚不行。」這番話讓她相當有感觸。呂文婉回憶，自己第一次採訪余祥銓時，他還只是個念國小、胖嘟嘟的小男孩，後來一路看著他長大，也偶爾在工作場合碰面。不過這一次再見到他，從談吐到工作態度，都讓她感受到與過去截然不同的改變。