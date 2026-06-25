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外送員雨天穿法曝光 先套輕便雨衣再穿外層

▲雖然多穿一件輕便雨衣會比較熱，但防水效果會更好。（示意圖／記者張志浩攝）。

手機下雨還要導航怎麼辦？6號PP材質夾鏈袋可先擋

記者實測：PP材質較透亮 反套防水更好

▲需要騎車導航的機車族來說，該如何在雨天導航？有外送員教用「6號夾鏈袋」會是經濟又實惠的解法。（圖／AI生成，周淑萍監製）

中央氣象署今接連發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨，對下班準備騎車返家的機車族來說，明明穿了雨衣，回到家還是全身濕透。有外送員就在外送平台討論區分享雨天穿雨衣技巧，過來人建議「穿兩套」，先在裡面套一件超商就買得到的輕便雨衣，外層再穿較厚的雨衣或雨衣雨褲，雙層防護被形容根本是「絕對防禦」。經常在戶外跑單的外送員在社群平台上討論，兩截式雨衣雨褲雖然機動性高，但只要雨褲防水膠條老化、接縫防水條脫落，或騎乘時身體頻繁動作，大雨中跑沒幾趟就可能濕透。因此有外送騎士建議，可以先套一件超商常見的輕便雨衣，再穿上自己的雨衣雨褲，等於在身體內層多加一道防線。也有人推薦「長版雨衣加雨褲」的組合，認為比單穿短版雨衣更不容易讓褲子濕掉；若雨衣領口能選擇高領、魔鬼氈設計，也比較能減少雨水從脖子處灌入。雨天騎車最讓人頭痛的還有手機導航。有網友在Threads發文詢問，外面下雨時，手機仍要固定在手機架上看導航，有沒有辦法避免進水？貼文曝光後，不少機車族留言分享雨天保護手機的方法，其中「6號夾鏈袋」被多名外送員點名，是雨天跑單最經濟的應急小物。外送員分享，做法是先把手機放進透明夾鏈袋中，再固定到手機架上，由於袋身透明，仍能看見導航畫面，也能隔著袋子操作觸控螢幕。對於臨時遇到下雨、又不想額外購買專用防水手機袋的騎士來說，夾鏈袋取得方便、價格便宜，弄髒或破掉也不心疼，被形容是「經濟又實惠」的雨天神物。《NOWnews》記者也實測過夾鏈袋防水方式，確實適合臨時應急，不過建議可選擇PP材質夾鏈袋，材質較厚且透亮，使用時夾鏈袋開口不要朝上，避免雨水從封口處滲入，可以將手機「反套」進袋內，讓開口朝下，再固定在手機架上，防水效果會更好。不過夾鏈袋畢竟不是專業防水殼，還是會有因為溫差起霧，甚至影響觸控靈敏度。若是長時間騎乘，仍建議使用全包覆式防水手機架、可觸控防水袋等專用配件，防護效果會更穩定。