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大陸國台辦先前多次公開談及和平統一後台灣「七個更好」，24日更強調，統一後，不會損害任何國家的正當利益包括台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇。對此，陸委會副主委梁文傑今（25）日反擊，台灣本來就是和平繁榮的島嶼，「只要中共不要來亂，台灣好的很」，七大好處，對於台灣人來說吸引力非常低。針對大陸和平統一台灣後的「七個更好」，發言人張晗昨日表示，兩岸和平統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞將同大陸同胞一道共享一個偉大國家的尊嚴和榮耀，在國際上腰桿更硬，底氣更足，更加安全，更有尊嚴，享有前所未有的發展機遇。對此，梁文傑回應，對於國台辦昨天再次強調統一的好處，「歸結起來，就是一句話，只要中共不要來亂，台灣好的很」台灣外交被打壓，不就是你中共在進行的嗎？台灣為什麼要花這麼多錢做自我防衛，不就是中共在威嚇嗎？梁文傑嗆，台灣本來就是和平繁榮的島嶼，但都是因為中共在亂，只要中共不要來亂，台灣好的很，七大好處對於台灣人來說，吸引力是非常低的。