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治水預算投入不少 陳宥丞質疑：再怎麼花錢都沒有用？

市府「全額補助」防水閘門！水利處：加強民眾自救、自保

受到輕颱米克拉外圍環流影響，加上鋒面接近與西南風增強，今（25）日豪雨狂炸台北市，多處地區出現積淹水情況，引發外界質疑城市防洪能力。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞表示，雨勢強度已讓下水道排放能力逼近臨界點，但面對極端氣候，市府仍應提出更積極的應變措施，不應讓民眾只能被動承受淹水風險。陳宥丞指出，面對瞬間大量降雨，市府應提前準備，包括常備沙包、抽水設備等應急物資，降低災害發生時的損失。他質疑，台北市長期投入大量防洪、治水及清溝相關預算，若遇到強降雨仍頻頻出現積淹水，市府應說明究竟是「錢沒有花在刀口上」，還是面對極端氣候，再怎麼花錢都沒有用？陳宥丞認為，防水閘門設置已成必要措施，北市府應全面檢討現行防水閘門裝設政策、補助方式，以及沙包供應與抽水後勤等防災配套。他強調，市府除了改善硬體工程，也應讓民眾具備更完善的防災能力，才能讓台北市民有個安全的居住環境。不過，台北市水利處長張凱堯也進一步說明，從水利防災角度來看，除了工程面的改善之外，任何防洪設施都有其承載極限，即使提升防護標準，當遇到瞬間強降雨量，一旦超過設計能力，仍可能發生積淹水情況。張凱堯指出，因此市府近年持續推動自主防災社區及防水閘門設置，希望透過提升民眾自救、自保能力，降低災害造成的損失。他也提到，目前市府提供防水閘門相關補助，甚至可「全額補助」民眾設置，鼓勵市民共同投入防災工作，有效降低災害損失。