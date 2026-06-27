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曾敬驊日前奪下2026年韓國全球OTT大獎最佳男主角，成為國際級影帝，超級好朋友朱軒洋近來在主演的台劇《欠妳的那場婚禮》中，精湛的表演贏得劇迷一致讚賞，網路討論熱度高，也反轉他之前身陷感情風波的負面形象。近日有網友分享在永和豆漿店巧遇朱軒洋、曾敬驊的合照，兩人即便零妝髮入鏡也是「顏值爆擊」，堪稱名符其實的素顏系帥哥。一名網友在社群平台發文，透露約3年前的某個冬天晚上，去家裡附近永和豆漿店吃宵夜，店門口突然走來兩個男生，覺得很眼熟，定睛一看居然是曾敬驊跟朱軒洋，身為兩人影迷的他，鼓起勇氣上前打聲招呼，一問之下，才知道他們剛在附近河堤公園打籃球，當時快要凌晨1點，讓網友直呼「真是熱血的男孩」。網友隨文附上一張照片，可見朱軒洋留著一頭凌亂的捲髮，身穿主演的國片《黑的教育》宣傳T恤，曾敬驊戴鴨舌帽，穿著亮黃色連帽上衣，兩人對著鏡頭比出剪刀手，即使是私下被「捕獲」，兩大男神的顏值完全禁得起原始相機的考驗，俊帥樣貌和明星味一點也沒有打折。原PO有感而發寫下：「3年後，曾敬驊拿到了金馬男配、OTT大賞男主角，朱軒洋也奪下金馬男配，這兩個男孩留下的影視紀錄，都證明是這世代，最有實力與代表的男演員。」該篇貼文發布2天累計超過2萬瀏覽次數，其他網友留言：「這兩位的演技真的很棒！小朱雖然有劈腿事件，但演技還是很好的，從《逆局》到最近的《欠妳的那場婚禮》都很棒！驊驊最近在釜山得獎！用青筋演戲，他們是好朋友，一起在戲劇界發光發熱」、「天啊！好幸運（高八度）我也想遇到」、「兩人素顏隨便拍還是好好看！」