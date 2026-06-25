受到米克拉颱風外圍環流以及西南氣流影響，今日一早各地出現淹水災情，根據水利署今（25）日稍早公布最新淹水警戒資訊，彰化縣埔心等4地區、屏東縣萬巒共4地區列入一級淹水警戒；另根據中央氣象署統計，屏東縣內埔鄉測得時雨量已達到69.5毫米。
大雷雨灌中南部！水利署：彰化、屏東共8地區一級淹水警戒
彰化縣
🔴一級警戒 : 溪湖鎮、永靖鄉、埔心鄉、員林市
🟡二級警戒 : 埤頭鄉
屏東縣
🔴一級警戒 : 萬巒鄉、來義鄉、內埔鄉、長治鄉
🟡二級警戒 : 新埤鄉、潮州鎮、竹田鄉、泰武鄉
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
全台前五大雨量測站
龍泉（屏東縣內埔鄉）：時雨量69.5毫米
大新（屏東縣內埔鄉）：時雨量66毫米
屏科大（屏東縣內埔鄉）：時雨量49毫米
廬山國小（南投縣仁愛鄉）：時雨量46毫米
佳義國小（屏東縣瑪家鄉）：時雨量45毫米
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彰化縣
🔴一級警戒 : 溪湖鎮、永靖鄉、埔心鄉、員林市
🟡二級警戒 : 埤頭鄉
屏東縣
🔴一級警戒 : 萬巒鄉、來義鄉、內埔鄉、長治鄉
🟡二級警戒 : 新埤鄉、潮州鎮、竹田鄉、泰武鄉
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
全台前五大雨量測站
龍泉（屏東縣內埔鄉）：時雨量69.5毫米
大新（屏東縣內埔鄉）：時雨量66毫米
屏科大（屏東縣內埔鄉）：時雨量49毫米
廬山國小（南投縣仁愛鄉）：時雨量46毫米
佳義國小（屏東縣瑪家鄉）：時雨量45毫米