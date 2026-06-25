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陸委會副主委梁文傑近期的「鳳梨釋迦說」引發爭議，國民黨主席鄭麗文對此嗆，民進黨全面切斷兩岸交流，不顧農民產業與活路。梁文傑於今（25）日陸委會記者會表示，陸委會的立場是，不管中央或地方，只要是屬於需要審查許可才能過去的人員，就是不准去所謂的海峽論壇，「扯農業、扯水果、扯別的其實沒有什麼意義」。陸委會日前宣布，海峽論壇為中共對台統戰平台，禁止中央機關、地方政府人員參與；事後，台東縣長饒慶鈴用錄影方式參加，替鳳梨釋迦請命，隨後因梁文傑一句，「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，是仰中共鼻息的農產品」，引爆了「鳳梨釋迦之亂」。如今，鄭麗文嗆陸委會，民進黨不顧農民活路。對於鄭麗文言論，梁文傑表示，這次的事情其實很簡單，從頭到尾，陸委會的立場是，不管中央或地方，只要是屬於需要審查許可才能過去的人員，就是不准去所謂的海峽論壇，因為陸委會已將其定義為對岸的大型統戰平台。梁文傑強調，至於賣水果或農業商業事務，從頭到尾不在陸委會所發布的禁止令之中，陸委會從頭到尾就是說，公職人員不管中央與地方，在兩岸政策上必須與中央政府保持一致，當中央政府說某個活動不適合去的時候，大家就不要去，陸委會的要求就是這麼簡單。梁文傑反批，扯農業、扯水果、扯別的其實沒有什麼意義，陸委會從頭到尾的要求就是很簡單且明確的。