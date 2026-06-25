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台灣受到颱風米克拉外圍環流與鋒面接近等影響，北台灣今（25）日出現驚人雨勢，台北市多處傳出淹水災情。對此台北市議員許淑華表示，蔣萬安花大錢打造無菸城市，何時才能還給市民一座「無淹城市」？「信義區還要淹幾次，蔣萬安才願意正視？」許淑華說，面對極端氣候衝擊，城市治理最核心的工作，就是保障市民生命財產安全。然而近期台北市政府的施政重心，卻讓許多人感到憂心。許淑華說明，蔣萬安大力推動「無菸城市」政策，甚至規劃明年編列至少1億元經費建置與維護相關設施。還傳出需要跨局處大量調派人力支援稽查，連健康服務中心、捷運局、停管處等單位都可能被動員，造成基層人員負擔沉重，也讓不少市民質疑市府是否錯置施政優先順序。許淑華表示，相較之下，攸關市民生命財產安全的治水工程與防災整備，卻遲遲看不到相對應的決心與成效。上週超大豪雨襲擊台北市，不只是信義區再度傳出淹水災情，公館地區、衡陽路等地也出現道路積淹水情形，內湖部分地區甚至出現半台汽車泡在水中的畫面。許淑華提及，許多市民在社群平台分享所在地區淹水狀況，部分水溝周邊更再次出現大量蟑螂四處竄逃，甚至在積水中載浮載沉的駭人景象，反映出都市排水系統面對強降雨時仍存在明顯壓力。去年超大豪雨造成信義區吳興地區、福德地區嚴重淹水，今年豪雨再度來襲，同樣區域又出現積淹水情形。許淑華稱，這已非單一事件，而是長期存在卻未被有效解決的系統性問題。事實上，相關地區的排水改善與水土保持問題，多年前就已被提出警訊，地方民代也曾要求市府評估擋水牆等改善措施，但至今仍未見具體成果。許淑華提到，更令人擔憂的是，蔣市府至今看不出完整且具體的治水藍圖。面對極端降雨日益頻繁的現況，市府沒有提出明確的治水目標，沒有系統性建置擋水牆等防洪設施，也未積極評估滯洪池等更具前瞻性的調洪措施。許淑華說，過去柯文哲擔任市長時，曾投入155億元預算推動「海綿城市」建設，目標就是提升城市面對強降雨的調適能力，包含透水鋪面、雨撲滿、綠屋頂、污水再利用等。然而當豪雨一次次來襲，同樣地點反覆淹水，讓人不得不追問：市府是否已針對失效環節進行全面檢討？許淑華指出，今年北市府預計編列25億投入治水工作，比2022年蔣萬安上任前年度預算11億還多2倍，而蔣萬安上任至今，每年還是淹水，「新的治水戰略與具體改善計畫到底在哪裡？這是市民迫切想知道的！」許淑華說明，市政資源有限，施政必須有輕重緩急。打造更友善的公共環境固然重要，但當市民仍面臨淹水風險、財產受損，甚至人身安全受到威脅時，治水、防災與基礎建設理應擺在更優先的位置。台北市擁有全台最充沛的財政資源與行政能量，市民期待的不是華麗的政策包裝，而是真正解決問題的治理能力。與其把大量行政能量投入形象型政策，不如拿出更具體的作為，全面檢討治水系統、強化防洪設施、改善高風險區域排水能力，並提出具體時程與績效目標。最後許淑華說，「無菸城市」或許是市府想追求的願景，但對多數市民而言，更迫切的期待是能夠擁有一座面對豪雨不再提心吊膽的「無淹城市」，面對反覆發生的淹水問題，蔣萬安應該給台北市民一個明確的答案，「究竟何時，才能提出讓市民真正安心的解決方案？」