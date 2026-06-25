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臺鐵昨召開三方協調會 曝沒收到微風書面申請

臺北車站商場經營權即將易主，由新光三越拿下後續23年經營權。不過，近日卻傳出各專櫃接到現在經營業者微風廣場通知「提前拆除裝潢」。微風公司指出，一切按照合約規定，並沒有提前撤櫃一事。臺鐵則說，本於營運不中斷原則持續溝通協調，並依促參法及契約規定，維護旅運服務與品質，也協助新光三越完成接手營運準備作業。「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」一案，台鐵公司4月底公告新光三越為最優申請人，並且在6月9日完成議約程序，預計6月底前完成簽約及公證。。臺鐵今（25）日表示，6月14日起陸續接獲台北車站商場多家店鋪反映，收到微風場站開發股份有限公司業務聯繫函，通知該等店家提前終止專櫃契約及撤場等情事。因此昨日邀集微風公司及新光三越公司臺鐵指出，會中經向微風公司確認，該公司確實有通知櫃位提前撤櫃之情事（分別於6月28日、7月5日及7月12日陸續撤櫃），而依現行ROT契約規定，微風公司應全年無休營運，未經臺鐵公司書面同意前，不得擅自關閉部分或全部營業區域。微風公司並未向本公司提出書面申請並獲同意，倘該公司續依原規劃期程提前撤除櫃位並拆除裝潢，此舉將違反契約規定。同時，臺鐵公司已在會中明確表達不同意微風公司前開規劃做法；而微風公司代表表示，為維護公共利益及履行營運不中斷，將會依契約規定，持續履約至契約屆滿日期（7月24日），並將重新提報返還撤場計畫給臺鐵公司審查同意。新光三越公司會中表示，目前臺北車站商場約有9成專櫃（約110家）表達願意續留。臺鐵公司會後亦請新光三越公司協助向已簽約專櫃廠商，持續溝通說明堅定其不撤櫃的信心，以確保營運不中斷，維護公共利益。微風回應，一切按照合約規定，並沒有提前撤櫃。基於車站商場是旅運服務重要一環，臺鐵公司為維護公共利益及場域安全，將本於營運不中斷原則，持續與微風公司、新光三越公司積極溝通協調，並依促參法及契約規定，全力維護臺北車站的旅運服務與品質，以及協助新光三越公司完成接手營運準備作業。