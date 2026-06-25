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受米克拉颱風外圍環流影響，台北市今（25）日全區發布豪雨特報，內湖、南港等地陸續傳出積淹水情況。社群平台上流傳一段影片，拍下內湖高工、港墘捷運站附近公車停等區慘況，學生冒著大水上下公車，其中一名學生下車時還因腳踩不穩，一個踉蹌跌入水中，但他隨即起身，伸手協助後方乘客下車，暖心舉動全被拍下。從影片中可見，路面積水已漫過人行道，公車經過時帶起陣陣水花，停靠站區宛如小型水道。多名學生穿越積水上下車，其中一名學生在踏出車門時疑似沒站穩，整個人跌入積水中，衣物瞬間濕透；不過，該名學生下秒馬上站起來，轉身去牽後方的乘客，還不忘將雨傘遞過去，為這片淹水慘況增添了美好的小插曲。貼文也立刻引發網路熱議，按讚數甚至逼近3.5萬，網友紛紛留言大讚「那弟弟是個男人，他一刻都沒管自己，顧著幫後面小女生撐傘」、「幾乎是反射動作直接伸手要去扶對方下車，有夠暖」、「弟弟已經全濕還扶後面的人真的有夠善良」、「如果下這麼大，我下車還直接跌進水池裡。我一定心態炸裂，直接回家」。沒想到，該影片也釣出了本尊，他在下方留言表示「各位！我沒有事，只是有點痛」、「我就是那個摔倒的內工學生，謝謝各位」。隨後，本尊更是轉發了這篇貼文，親自解釋了當下的狀況：「我以為挺安全的，踩下去就發現，我想玩水了。要不是有考試，不然我就回家了。」