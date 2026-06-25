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台北市今（25）日受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響淹大水，其中內湖區是重災區。媒體關切明天若再下大雨是否會再淹水，北市工務局長黃一平坦言，工程事實上有極限性，即使提升保護標準，但更大的降雨仍有積淹的可能，所以還是希望民眾增加自救自保的作為。北市防洪提升計畫曝北市府官員今下午針對0625颱風外圍環流強降雨事件受訪，工務局長黃一平說，還是希望持續提升各積水面積的防洪容量，那 78.8 mm是原來的設計量，那希望逐步每個集排水區能夠提升到 88.8 mm 的每小時防洪能力。這是目前也一直在做的規劃跟推動。黃一平說，7月份就會開工的敦北大排，整個在敦化北路這整個一帶，進行相關的防洪能力提升。他強調，排水升級是有分行政區。台北市有 78 個積水區。那現在會依照風險度，逐步推動降雨容受力的提升，那目前第一階段是以中山積水區，也就是敦化北路沿線為第一優先。所以我們有敦北大排的儲留管。黃一平說，下個階段再處理的是圓山跟大龍積水區。那在承德路上也會有規劃儲留管，還有抽水站的擴建，那針對幾個風險較高的積水區，也會陸續來檢討，把降雨容受力的方案提前做一些處理。媒體追問內湖區是在哪個積水區，哪一年度可以完成全市88.8mm容受力？黃一平說，這一次積水區主要是港前陽光抽水站積水區，那它的積水面積非常的大，市府之前做過相關研討和方案，會去檢視是不是有機會優先處理。黃一平坦言，從水利防災的角度來看，工程事實上有它的極限性。即使提升保護標準，但是更大的降雨還是會有積淹的可能。市府還是希望民眾增加自救自保的作為，這幾年一直推動自主防災社區，還有全額補助設置防水閘門，透過這樣的自救方式，可有效降低水災損失。