家樂福將在7月1日正式改名，不過統一集團新名稱保密到家，讓外界掀起一波猜名大會，從「康達盛通」、「樂家康」，到近期最新曝光的統一註冊新商標「萬家福」。不過，商標申請不代表一定會使用或成為正式品牌名稱，企業通常會一次申請多個候選名稱，以避免遭他人搶註，也保留後續評估空間；最終名稱仍須以統一集團正式公布為準。
家樂福改名萬家福！統一集團註冊多個商標
統一集團董事長羅智先今年5月股東會上首度對外說明家樂福改名進度，當時明確表示：「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱。」不過官方越不說，外界越想猜。
目前查詢經濟部智慧財產局商標檢索系統，可以看到統一企業近年陸續申請「樂家康」、「和家福」、「家康家」、「萬世福」、「嘉樂匯」等多個商標，指定使用類別皆涵蓋百貨、超市、量販等零售服務。
不少網友直言「好不容易把康達盛通記起來」、「為什麼滑到現在已經看到至少有三個名字了，到底家樂福要叫什麼名字……」、「很像賣醬油還是鞋子的」。
家樂福Google地圖、粉專先改名「康達盛通」！新名字仍霧裡看花
目前經營家樂福的公司已由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，因此在新品牌名稱公布前，Google地圖及官方粉絲專頁也已率先將名稱改為「康達盛通」。
根據商工登記資料，「康達盛通生活事業股份有限公司」旗下已有2家分公司使用「樂家康」名稱，其中「樂家康一號店分公司」為楊梅物流中心，「樂家康影響力概念分公司」則為2019年開設的概念店，主打小農產品與動物福利食品，如非籠飼雞蛋、透明鮮乳等，也讓外界關注「樂家康」是否將成為未來新品牌名稱。
對此，家樂福也澄清，「樂家康」為公司登記使用名稱，新品牌名稱尚未揭曉，未來將會正式公告。
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統一集團董事長羅智先今年5月股東會上首度對外說明家樂福改名進度，當時明確表示：「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱。」不過官方越不說，外界越想猜。
目前查詢經濟部智慧財產局商標檢索系統，可以看到統一企業近年陸續申請「樂家康」、「和家福」、「家康家」、「萬世福」、「嘉樂匯」等多個商標，指定使用類別皆涵蓋百貨、超市、量販等零售服務。
不少網友直言「好不容易把康達盛通記起來」、「為什麼滑到現在已經看到至少有三個名字了，到底家樂福要叫什麼名字……」、「很像賣醬油還是鞋子的」。
家樂福Google地圖、粉專先改名「康達盛通」！新名字仍霧裡看花
目前經營家樂福的公司已由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，因此在新品牌名稱公布前，Google地圖及官方粉絲專頁也已率先將名稱改為「康達盛通」。
根據商工登記資料，「康達盛通生活事業股份有限公司」旗下已有2家分公司使用「樂家康」名稱，其中「樂家康一號店分公司」為楊梅物流中心，「樂家康影響力概念分公司」則為2019年開設的概念店，主打小農產品與動物福利食品，如非籠飼雞蛋、透明鮮乳等，也讓外界關注「樂家康」是否將成為未來新品牌名稱。
對此，家樂福也澄清，「樂家康」為公司登記使用名稱，新品牌名稱尚未揭曉，未來將會正式公告。