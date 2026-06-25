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▲ 陳其邁也前往旗山老街了解環保局道路側溝及洩水孔清疏成果。（圖／高市水利局提供）

受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，高雄地區今（25）日出現短時強降雨，美濃、旗山及內門區累積雨量均達大豪雨等級。高市府也在中午宣佈旗美地區急停班停課。市長陳其邁也趕赴旗山、美濃地區勘查易積淹水路段及校園周邊排水情形，慰勉第一線防災人員，並要求各單位持續掌握雨情、水情及災情，全力投入防汛應變工作。陳其邁也前往旗山老街了解環保局道路側溝及洩水孔清疏成果。受米克拉颱風外圍環流影響，高雄地區今天持續出現強陣雨及雷雨，西南風雨帶滯留於旗美山區，降雨已持續約6小時，旗山地區1小時更達104mm，3小時185mm，已達大豪雨等級，造成旗山等局部地區積淹水情形，高市水利局持續監控雨情、水情及並啟動抽水站及防汛應變機制。截至今（25）日1730止災害應變中心共計接獲37件積淹水案件通報，目前尚有1件-燕巢區安招、安林路口慢車道積水未消退外，其餘36件皆已退水。陳其邁先後前往旗山區溪洲、鯤洲抽水站及美濃區中壇國小、福美路531巷等地，實地了解抽水站運作及易積淹水地區排水情形。水利局表示，溪洲及鯤洲抽水站於豪雨期間均依標準作業程序（SOP）啟動抽水機組，維持正常運作。針對華興街側溝排水、中壇國小校園排水及福美路531巷周邊排水改善需求，市長要求水利局全面檢討排水系統，加速研擬改善方案。其中，福美路531巷旁水路屬福安排水上游中小排，因下游渠道尚未完成整治，影響極端降雨時排水效能；水利局已提報「福安排水三號橋上游護岸治理工程」，目前尚待中央核定，完工後可改善周邊淹水情形。環保局也表示，因受米克拉颱風外圍環流及西南風影響帶來豪大雨，今日共動員488人次、各式車輛69車次，辦理道路側溝及洩水孔清疏作業，累計完成側溝清疏28公里、清除路旁洩水孔堵塞4,052件、溝蓋堵塞2,934件，並清除廢棄物66公噸，有效維持排水順暢。各區清潔隊也持續整備待命，視天候及災情即時投入防汛應變，全力守護市民生命財產安全。陳其邁表示，極端降雨已成常態，各項防汛工作必須持續精進，要求水利局、環保局及相關單位全面檢視此次豪雨應變情形，針對易積淹水路段及排水瓶頸滾動檢討改善，持續強化治水建設及防災整備，提升城市防洪韌性，守護市民生命財產安全。