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▲高雄市長陳其邁與教育局長吳立森前往旗山、美濃地區勘查校園災情。（圖／高市府教育局提供）

受豪雨及土石流警戒影響，高雄市旗山、美濃地區今（25）日中午12時起停班停課。高雄市長陳其邁與教育局長吳立森第一時間前往旗山、美濃地區勘查校園災情，要求教育局全力協助學校災後復原及環境清理，確保師生安全與校園儘速恢復正常運作。美濃區及旗山區受大規模豪雨侵襲，農業部農村發展及水土保持署同步發布土石流黃色警戒。高雄市政府隨即宣布兩區自中午12時起停班停課，教育局也立即啟動防災應變機制，全面掌握各校受災情況及學生安置狀況。由於停班停課訊息發布時仍屬上班上課時間，教育局第一時間聯繫旗山、美濃區各級學校，要求學校確實掌握每位學生動向，確認學生均由家長接送返家；針對短時間內無法接回的學生，也同步啟動校內安置措施，全力守護學生安全。部分校園教學區受風雨及積水影響，學校上午即將教學活動移至安全區域進行，並完成受影響區域盤點與安全檢查。同時，教育局也協助各校規劃災後復原工作，待雨勢趨緩後立即展開環境整理及設備檢修。市長陳其邁與教育局長吳立森今日分別前往旗山及美濃地區溪洲國小、中壇國小、吉洋國小及美濃國小等校實地勘災，了解校園積淹水情形及復原需求，並指示教育局全力提供協助，加速校園環境清理與設施復原，確保校園環境安全無虞。其中，中壇國小因校園積水情況較為嚴重，恐影響部分校舍供電安全，學校第一時間通報教育局並啟動應變措施，配合停課決定投入復原工作，以維護師生安全。局長吳立森說，此次豪雨雖造成部分校園環境受影響，但目前並無重大校園災害傳出，各校也已迅速動員人力展開清理作業。將持續密切關注天候變化及校園狀況，全力協助學校完成災後復原，提供師生安全、安心且舒適的學習環境。