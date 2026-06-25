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面對瞬息萬變的網路駭侵威脅，數位發展部資通安全署今（25）日起連續兩天舉辦「防禦實戰菁英班」，提升政府機關資安人員進階防護應變實力。本次課程把當代AI工具應用融入課程，教導學員如何運用AI提升作業效率，深化情報分析、駭侵偵測與事件調查工作，並掌握驗證AI產出結果的方法，以確保資安作業的整體嚴謹性與可靠性。課程遴選重要政府機關資安人員參與，並以「藍隊解壓縮－從零開始建構政府防禦工事」為主題。課程設計強調「事前防範」的重要性，教導學員如何在攻擊發生前察覺異狀，並在威脅擴大時精準阻絕，涵蓋整體防禦體系設計、偵測規則建構及事件應變流程，並納入開放源情報（OSINT）應用、網路與端點威脅偵測、數位鑑識以及惡意程式分析等關鍵實務技能。資安署指出，為確保培訓內容接軌最新攻擊趨勢與防禦技術，特別邀請具備豐富的實戰經驗的業界專家鄭仲倫擔任講師，更曾在Black Hat、DEFCON等國際指標性資安大會發表演講，協助學員將最前瞻的藍隊防禦知識，轉化為守護政府的有效技術能量。