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全社會防衛韌性委員會今（25）日上午針對「灰色地帶侵擾」和「高強度海上脅迫」進行桌上推演。國安會副秘書長李問表示，本次聚焦「高強度海上脅迫」下，補給作業等應處；另外，面對海上灰色地帶威脅，或假執法真侵擾的行徑，發揮「有準備更安全」的精神，透過擴大研討，及早進行各方面的韌性準備，以強化嚇阻。賴清德下午主持全社會防衛韌性委員會第8次委員會議致詞表示，全社會防衛韌性委員會上午針對「灰色地帶侵擾」和「高強度海上脅迫」進行桌上推演，這幾年來，中國對日本、台灣、菲律賓等周邊國家的灰色地帶侵擾、威脅及滲透，已經造成印太國家和國際社會的不安。對此，李問表示，今天早上在總統府桌上推演，這次是依據3月防衛韌性委員會委員提案，舉行第二次推演，作為政策討論與政府部門教育訓練的機制，以及強化驗證緊急應處能力，本次聚焦「高強度海上脅迫」下，補給作業等應處，執行跨部會整合協調，強化軍民整合與協作，特別是文職部會的準備；另外，面對海上灰色地帶威脅，或假執法真侵擾的行徑，發揮「有準備更安全」的精神，透過擴大研討，及早進行各方面的韌性準備，以強化嚇阻。在推演構想上，李問說，是以高強度海上脅迫作為情境，特別是干擾海上交通與運補作為，驗證重點是檢驗跨部會協調機制，維護能源與物資運補安全、強化情資彙整及商貨船聯繫機制，評估我方聯合防護及行動。在想定設計上，分成三個動次，第一動次，是海上灰色地帶威脅，非法查驗、登檢、扣押等行為；第二動次，是高強度海上脅迫，對大量干擾海上運補；另外，6月18日，有進行參謀訓練，是物資接收轉運安全維護。李問題到，參演部會共11個部會，包括內政部、外交部、國防部、財政部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、數發部、金管會與海委會；另外，全社會防衛韌性委員會霍守業顧問與17位委員參與，說明官由內政部次長馬士元擔任。在實施方式部分，李問表示，第一，以研討進行推演，論證為基礎開放式討論，邀請相關部會擔任參演者；第二，非對抗式的推演，不設立藍紅軍，參演者均扮演台灣方，共同因應說明官提出的想定與狀況，接著進行分組討論，推演組分為「航運及陸上運輸管制組」以及「物資獲得作業組」，依據想定及接獲狀況，進行討論及做出處置；觀察組則從旁觀察。委員會時進行處置報告及心得分享，以了解決策背後討論過程及主要因素。在想定背景部分，李問指出，中國海警無預警宣布在台灣周邊部分水域展開襲擾，以「假執法、真侵擾」行徑，要求進出台灣港口之國內外船舶，必須在中國「國際貿易單一窗口」完成申報，並聲稱由相關官方單位完成審核與核准，進而漸次採取查驗、燈剪、扣押船舶等措施，逐步增強對我國海上運補的干擾。就相關成果，李問題到，本次推演有11部會參與，透過深入研討各種不同的灰帶威脅與海上脅迫情境，進行萬全的準備，本次推演進行跨部會驗證，更提醒及早啟動應處措施的重要性，推演過程中，海巡強力進行第一線執法及應處；國防部表達反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為，國軍全體人員進行召回，進行立即備戰操演並提升戰備等級；各部會全方位加強韌性整備，維持政府與社會服務正常運作。李問提到，交通部、海委會等部會已建立與商貨船的溝通機制。在相關情境中，維繫雙向溝通並通報應避開的水域，以降低船舶安全風險，對維持能源與關鍵民生物資穩定至關重要，未來應持續精進並暢通溝通管道，提供商貨船已核實之正確資訊，並演練不同狀況下的通報程序。李問說，物資運補若遭干擾，經濟部、農業部、衛福部等部會，提早盤整能源與關鍵民生物資，平時即對存量進行盤點追蹤；應持續視情境需求，驗證外購物資及緊急採購程序、律定物資優先順序，並啟動必要安全措施。李問說，對於港口安全的維護，包括確保物資裝卸及進出安全，內政部、財政部、交通部等部會已強化保護措施，維護安檢、通關等作業順利進行，並確保載運及接轉作業安全。另延續內政部「區域救災走廊」相關政策經驗，強化CIQS快速通關能量並加強演練。李問表示，針對反制認知戰及對外戰略溝通，外交部、海委會、國防部等部會皆提出論述，堅定維護我國主權立場，強調非法登檢等行徑，已違反國際法並侵害航行自由；並反制中國以各種假借名義意圖改變現狀、破壞區域和平的作為；他提到，本次推演有助於辨識現有應處措施不足之處，並釐清未來可能的挑戰，藉由情境推演，成功檢視現行計畫之適切性，亦有助於盤點既有計畫需精進與調整之處。