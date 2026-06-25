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▲中鋼運通公司舉辦再生電腦愛送偏鄉公益活動，期以實際行動協助偏鄉學童數位學習。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼運通公司董事長黃一中說明該公司秉持取之於社會、用之於社會的企業理念，舉辦再生電腦愛送偏鄉公益活動。(圖／記者黃守作攝)

▲在再生電腦愛送偏鄉公益活動中，由中山大學資管系學生熱情分享電腦的安裝與啟動方式，陪伴林邊國小學童與家長熟悉設備，以確保回家後都能輕鬆上手。(圖／中鋼運通公司提供)

中鋼運通公司秉持取之於社會、用之於社會的企業理念，近日到屏東縣林邊鄉林邊國小，舉辦再生電腦愛送偏鄉公益活動，期以實際行動協助偏鄉學童數位學習，關懷教育的正向力量。中鋼運通公司董事長黃一中表示，在數位科技快速發展的時代，資訊設備已成為學習不可或缺的重要工具，中鋼運通公司為確保數位資源能均衡普及到每個角落，乃舉辦再生電腦愛送偏鄉公益活動，此次活動共捐贈24套再生電腦、電腦螢幕及周邊設備等，給屏東縣林邊國小學生，期透過此一再生電腦愛送偏鄉公益活動，為各地的學童打造更完善的硬體環境，讓科技成為他們發揮潛能的最佳推手。中鋼運通公司總經理林錦駿指出，此次再生電腦愛送偏鄉公益活動，是由中山大學資訊管理系及中山大學校友會發起，中鋼運通公司及高雄資訊企業等共同響應捐贈再生電腦及認購周邊設備行動，而中鋼運通公司將汰換仍具可用的電腦送至高雄市壽山國中「淨零教室」，並由中山大學資管系學生教導壽山國中學生將舊電腦重組翻新為可供學童學習使用的再生電腦，此舉不僅讓閒置資源活化再利用，也達到節能減碳的淨零效益，更在過程中傳遞「愛物、惜物」的社會教育意義。中鋼運通公司董事長黃一中說，中鋼運通公司秉持取之於社會、用之於社會的理念，將持續投入公益服務與ESG永續行動，除支持偏鄉教育發展外，也積極參與環境保護、社會關懷及弱勢扶助等多元公益活動，黃一中相信關懷偏鄉學童是企業永續發展的重要一環，此次舉辦再生電腦愛送偏鄉公益活動，不僅是為了推動數位資源的普及化，更期盼透過具體的ESG行動，為孩子們建構完善的學習環境，讓資源循環的理念轉化為推動社會共好的力量。林錦駿並指出，在再生電腦愛送偏鄉公益活動中，由中山大學資管系學生熱情分享電腦的安裝與啟動方式，陪伴林邊國小學童與家長熟悉設備，以確保回家後都能輕鬆上手，與會孩子們眼中閃爍的期待與笑容，正是企業投入公益最珍貴的回饋，也展現社會各界攜手關懷教育的正向力量。