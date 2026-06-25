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1000萬發票獎金沒人領！男冒充差點盜領

▲過去有男子發現一張千萬發票還未領獎，竟動歹念想冒充得主詐領。（示意圖／NOWNEWS資料照）

真正中獎得主找到了！千萬獎金1原因仍充公

▲千萬發票中獎者在發現自己中獎後，卻也找不到發票正本，直到兌獎時間截止時仍未尋獲，最終只好眼睜睜看著千萬獎金全數充公。（圖／記者徐銘穗攝）

發票中獎怎麼領？3大方式一次看

▲若是持雲端發票，又有綁定領獎帳號者就不必這麼麻煩，等到領獎時間一到，財政部將會陸續自動匯入獎金。（圖／NOWNEWS資料照）

每期統一發票固定都會開出一組1000萬特別獎號碼，不少人都期望能中得這筆大獎，但過去有一名男子起了歪腦筋，在財政部2024年7月、8月期統一發票中獎名單，發現一張千萬發票仍未領獎，綜合媒體報導，財政部公布2024年7、8月期統一發票中獎名單，其中一張千萬發票開在高雄鳳山區某飲料店，該名中獎者僅消費135元就中得大獎，等到兌獎期限前幾天仍未出面領獎。一名陳姓男子看到相關新聞，起了歹念前往開出發票的店家，並要求店家補印發票，立馬跑到鹽埕區某銀行兌獎，卻因拿不出正本被拒。隨後這名男子又回到飲料店，要求業者再次補開發票並蓋章，在兌獎期限前幾天，跑到另家銀行兌獎，再度因拿不出正本被行員拒絕，但行為已引起銀行起疑，並立刻通報國稅局，竟發現這名男子根本不是中獎人。據悉，這名男子第二次到高雄飲料店開發票時，就已經遭到業者懷疑動機不純，店家後續利用中獎發票的消費金額跟開立時間，找到真正的中獎人是該店常客。而國稅局在接獲銀行通報後，也進一步找到業者詢問，並打電話給真正的中獎人。儘管終於找到千萬發票得主，但這名幸運兒在發現自己中獎後，卻也找不到發票正本，直到兌獎時間截止時仍未尋獲，最終只好眼睜睜看著千萬獎金全數充公。據了解，統一發票根據不同的類型，領獎方式也跟著不一樣。若是紙本發票，中獎者必須持發票正本和有效身分證件，至超商或是銀行領獎；若是雲端發票，但未設定領獎帳號者，必須至四大超商多媒體服務機列印中獎發票。不過若是持雲端發票，又有綁定領獎帳號者就不必這麼麻煩，等到領獎時間一到，財政部將會陸續自動匯入獎金，完全不必特別跑超商或銀行，也不會害怕領獎期限到達忘記領！