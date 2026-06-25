米克拉颱風、鋒面及西南風持續影響台灣天氣，今（25）日中南部有劇烈降雨，中央氣象署今日下午4時最新「雨量預報」資料顯示，今日晚間8時至明天晚間8時，「台中、南投、雲林、嘉義、高雄、台東」等6縣市山區，達停班停課標準，不過是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
🟡6/26最新停班停課資訊！氣象署雨量預估
氣象署最新雨量預測，今日晚間8時至明天晚間8時，24小時內「台中山區、南投山區、雲林縣山區、台東縣山區」預估150至250毫米、「嘉義縣山區、高雄市山區」200至340毫米，共計6縣市達到停班停課標準。
🟡豪雨假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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氣象署最新雨量預測，今日晚間8時至明天晚間8時，24小時內「台中山區、南投山區、雲林縣山區、台東縣山區」預估150至250毫米、「嘉義縣山區、高雄市山區」200至340毫米，共計6縣市達到停班停課標準。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。