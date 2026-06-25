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近日上海、福建旅遊業者申請來台旅遊考察遭駁回，中國國台辦對此相當不滿，再度痛批民進黨政府是典型的政治操弄、人為設障。對此，陸委會發言人梁文傑今（25）日表示，對於兩岸觀光事務，希望走小兩會路徑，中方這次直接請台灣這邊的團體來辦踩線團的事，「對不起，我們恕難配合！」。對於近期上海、福建旅遊業者申請來台旅遊考察遭駁回。梁文傑表示，其實有兩團旅遊業者，一團是福建，一團是上海，這兩團是分別委託在台灣的兩個不同團體來幫他們做邀請，申請時間幾乎一樣，可見背後應該是有一個協作，否則不可能同時間都來申請。 梁文傑強調，對於兩岸觀光事務，希望走小兩會路徑，能夠就一些問題先做溝通，中方這次直接請台灣這邊的團體來辦踩線團的事，「對不起，我們恕難配合！」至於為何金馬踩點不用透過小兩會？梁文傑表示，因當初開放旅遊時，已將金馬當成較特殊的地區，並沒有要求小兩會的溝通，就讓他們直接過來踩線。由於金馬是外島，環境比較好控制，但到了台灣本島狀況就不一樣，要考慮的事情會比較多。針對台灣業者協助接洽，是否為合作行為？梁文傑表示，要看它的目的為何，目前為止陸委會尚未將這樣的案例，直接認定為合作行為。他們要求已被駁回，陸委會會先去了解狀況，這樣就好了。