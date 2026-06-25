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▲六福萬怡酒店宣告首創，將招牌菜已「盲盒」方式推出，最優將以43折驚喜價吃到烤鴨兩吃。（圖／六福萬怡提供）

煙波國際觀光集團早餐企劃 享有首爾米其林名店菜色

▲煙波國際觀光集團的「煙波早堂」將，邀請連續三年榮獲首爾米其林必比登推介的韓國名店「계월 KYEWOL」來台設計早餐菜色。（圖/煙波集團提供）

近年盲盒文化席捲年輕世代，從玩具、公仔到美妝商品都掀起一股「開箱驚喜」的熱潮。台北六福萬怡酒店表示，粵亮廣式料理自7月1日起至9月30日首度推出「驚喜美食盲盒」活動，凡於平日午、晚餐時段至餐廳用餐，即可享優惠加購價參與抽獎。活動推出「藏鮮盒」每盒699元、及「御藏盒」每盒1280元，另有雙享優惠組1880元，集結多達15道主廚精選招牌佳餚，最高可抽中價值2,980元的人氣料理，最優可以43折優惠吃到飯店美食。台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理推出「盲盒」活動，菜色內容精選人氣招牌菜，其中「藏鮮盒」賣699元，即可玩抽盲盒一次，內容網羅蟹黃帶子玉簪蝦、魚子金磚脆皮燒肉、脆皮藤椒野米功夫雞、蝦湯菌菇酸菜海石斑等廣受饕客喜愛的經典料理，最高價值達1080元。而「御藏盒」則為1280元，料理升級有豉汁波士頓龍蝦、葡式咖哩大沙公煲、香煎小犢牛帶骨肋眼佐松露蝦湯醬等豪華佳餚，最大獎是粵亮招牌必點的粵亮掛爐烤鴨二吃，。另外也推出雙享優惠組，售價是1880元，一次享有兩盒。六福萬怡補充提到，若因宗教信仰、飲食禁忌或過敏因素無法食用抽中餐點，亦可由餐廳協助於同級距品項中更換一次。活動不適用於國際半導體展期間，且不得與其他折扣優惠、餐券或促銷專案併用。煙波國際觀光集團則宣告最新的早餐企劃，「煙波早堂」將於7月1日至10月31日，邀請連續三年榮獲首爾米其林必比登推介的韓國名店「계월 KYEWOL」跨海來台，由創辦人金炳旭（김병욱）與主廚鄭鍾京（정종경）帶來招牌料理「韓式清湯雞飯」，以慢火熬煮的清澈雞湯與細嫩雞肉，呈現韓國飲食文化最純粹的風味。活動期間於全台煙波早堂限時供應，包括新竹湖濱館、新竹都會館、台南館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館及花蓮太魯閣等8館據點，旅客於早午餐時段皆可無限品嚐這道來自首爾的人氣美味。此外，煙波集團也宣布全新品牌「煙波城行阿里山北門館」將於8月試營運，屆時旅客入住北門館，也可同步品嚐這道由首爾米其林必比登推介名店「계월 KYEWOL」攜手煙波早堂推出的招牌料理「韓式清湯雞飯」。