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國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任世芯-KY獨董等職務，又擔任國泰投信董事，近期因申報爭議，導致國泰投信旗下8檔基金誤買世芯股票，違反利害關係人交易規定，並造成損失。國泰投信今（25）日公布清查結果，除這次誤買世芯之外，其餘均符合公司規定。同時，已積極辦理補償程序，並採從優補償原則，補償金總計約4.9億元、受益人數約50500人、銷售機構共有47家協助辦理。雖然郭明鑑已請辭國泰投信董事，但又爆出今年5月還兼任榮成董事，另傳出他還兼任香港遠東宏信和順誠控股公司的董事，市場也關注國泰投信旗下基金及全委投資是否還有因申報問題有其他利害關係人投資。對此，國泰投信今日表示，已就前董事郭明鑑任職期間兼任董事或獨立董事的國內外公司，清查各檔主動式基金及全權委託帳戶，除這次誤買世芯事件之外，其餘均符合公司規範。至於8檔基金補償金額及人數部分，國泰投信表示，已積極辦理補償程序，並採從優補償原則，補償款將於今年6月29日撥付至銷售機構及受益人帳戶，實際款項入帳時間會依申購途徑及銷售機構不同而略有差異，補償金總計約4.9億元、受益人人數約50500人、銷售機構共有47家協助辦理。