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▲周四至周六（25日至27日）全台降雨明顯增多，尤其西半部有局部大雨甚至豪雨發生的機會。（圖／中央氣象署提供）

第7號颱風「米克拉」今天距離台灣最近，雖未登陸，仍為全台帶來驚人雨勢。氣象專家賈新興指出，其中屏東縣單日累積雨量已突破500毫米、高雄市也超過400毫米，預估這波雨勢將持續至周六（27日），周日、下周一仍受水氣影響，高溫炙熱的好天氣回歸要等下周二。氣象專家賈新興指出，雖然米克拉颱風距離台灣仍有一段距離，但由於路徑位於台灣東方海面北上，外圍環流持續引進偏強西南風，導致周四至周六（25日至27日）全台降雨明顯增多，尤其西半部有局部大雨甚至豪雨發生的機會。賈新興提到米克拉颱風最新路徑預估有機會於周六（27日）登陸日本四國；至於第8號颱風「無花果」因發展不佳，將逐漸在海面上減弱，對台灣天氣沒有影響。氣象署雨量預測今日凌晨0時起，屏東縣最大日累積雨量已超過500毫米，高雄市也超過400毫米。中部以北在西南風影響下，同樣有局部顯著降雨，北台灣今日上半天受颱風外圍環流及北方鋒面南下影響，日累積雨量約達250毫米。目前第7號颱風「米克拉」位於台灣東方海面，今天是距離台灣最近的時候，但仍與台灣保持約400公里距離。賈新興表示，周日（28日）及下周一（29日）受殘留水氣影響，各地仍有降雨機會；預計到下周二（30日）隨著太平洋高壓西伸，西半部午後雷陣雨將逐漸減少。展望7月初，隨著太平洋高壓逐步籠罩台灣，各地高溫炎熱、午後易有雷陣雨的典型夏季天氣型態。賈新興也提到，7月初有熱帶性低氣壓生成的機會，至於是否有機會增強為颱風，仍須待7月5日後再持續觀察。