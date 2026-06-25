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受米克拉颱風影響，今（25）日全台多地降下豪雨，台中市也因強降雨出現特殊景象，上午有民眾在逢甲大學附近拍到積水街道竟布滿白色泡沫，畫面引發熱烈討論。台中市政府環保局稍早揭曉答案，確認起因是至善路某社區大樓的消防設備故障，消防原液外洩流入地面，與雨水結合後形成大量泡沫，但短暫泡泡海的景象，很快就被大雨沖得乾乾淨淨。有網友在社群平台Threads分享，台中市西屯區至善路一帶路面，在大雨中出現大量白色泡沫，壯觀畫面猶如「泡泡浴」，有網友稱是「大雨洗地現場」，也有人打趣問「是不是有人在附近洗衣服」？還有人說「台北是味噌鍋底，這邊是牛奶鍋嗎？」，還唱起歌來「愛本是泡沫，如果能夠看破，有什麼難過」。有人好奇詢問消防局，消防局確認該區域、該時段沒有勤務派遣，排除是消防泡沫外洩可能；還有網友推測，是空氣中的有機物雜質跟地板上的油漬混合在一起導致。真相只有一個！被環保局找出來了。環保局趕往現場了解後，確認起因為至善路某社區大樓消防設備故障，消防原液外洩流入地面。稽查人員趕到現場已無泡沫，社區也在第一時間關閉設備並報修，環保局已要求社區妥善防範，避免類似情事再發生。