臉書粉專「消防神主牌」近日分享案例，有民眾使用一顆已經用了5到6年的行動電源，外觀沒有異常但卻突然發生爆裂，消防員示警，鋰電池老化與熱失控，很多時候不會出現明顯預兆，尤其使用超過5年的行動電源，即使外觀正常，也建議主動淘汰更換。
行動電源爆裂前沒異狀？鋰電池老化恐無預警熱失控
「消防神主牌」粉專指出，行動電源外殼已被內部撐開，膨脹情況相當嚴重，但應該不是單次充電方式錯誤造成，比較可能是電池內部經長時間化學變化累積後，最後引發的結果。
粉專提到，鋰電池內部有隔離層，用來分隔正極與負極，避免兩者直接接觸短路。不過隨著使用年限增加、充放電次數累積，隔離層會逐漸老化、變薄，甚至出現肉眼看不見的微小破損。平常使用時，電池仍可能照常使用，外觀看起來也沒有異常，因此使用者不容易察覺危險。
但當隔離層損壞累積到一定程度，正負極之間可能發生輕微內部短路，進一步造成電池內部化學溶液異常反應，產生氣體與熱量。一旦反應啟動，往往不可逆，且可能在短時間內從輕微異常演變成外殼膨脹、起火，甚至爆裂。
行動電源超過5年建議主動更換
粉專提醒，行動電源使用3年以上，就應該開始定期檢查狀態，包括外殼是否變形、是否膨脹、充電速度是否明顯變慢、機身是否異常發熱等。若已經使用超過5年，即使外觀完全正常，也建議主動淘汰，不要等到出現明顯異狀才處理。
此外，平常充電時也應避免把行動電源放在床邊、枕頭旁，或堆滿衣物、紙張等易燃物的位置。萬一真的發生熱失控，至少能降低周邊可燃物被引燃的風險。
PHILIPS半固態行動電源舊換新最高現折1800元
若民眾剛好有更換行動電源需求，雙全生活館宣布PHILIPS GoodCube系列半固態行動電源上市，官方公開電芯組成，電解液重量為7.6公克，約占電芯5%。
品牌表示，GoodCube系列率先通過2027年BSMI最新穿刺測試標準，並採多合一設計，符合國際航空標準，可依不同容量、快充需求與外出情境選擇。
即日起至8月底也推出行動電源舊換新活動，消費者不論原本使用飛利浦或他牌行動電源，都可透過雙全生活館官網線上註冊登錄，或參與北、中、南三場實體家電展活動取得限時優惠。
4款GoodCube新品價格一次看
Slim建議售價1970元，重量僅200.5公克，主打手掌大小、輕巧好攜帶，並通過CCC認證。Pro建議售價2990元，提供最高35W PD快充，並自帶AC插頭。Max建議售價2990元，容量為20000mAh，並自帶70公分伸縮線。Plus建議售價2250元，延續FunCube系列外型設計，配有電量螢幕顯示、AC插頭，並可同時供給4款裝置充電。
雙全生活館指出，活動期間若為飛利浦行動電源舊用戶，提供購買憑證，可享5折優惠；若為他牌行動電源用戶，則可享7折優惠。換算後，飛利浦舊用戶舊換新優惠價如下：Slim優惠價795元、Pro優惠價1195元、Max優惠價1195元、Plus優惠價945元，活動至8月底止。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「消防神主牌」粉專指出，行動電源外殼已被內部撐開，膨脹情況相當嚴重，但應該不是單次充電方式錯誤造成，比較可能是電池內部經長時間化學變化累積後，最後引發的結果。
粉專提到，鋰電池內部有隔離層，用來分隔正極與負極，避免兩者直接接觸短路。不過隨著使用年限增加、充放電次數累積，隔離層會逐漸老化、變薄，甚至出現肉眼看不見的微小破損。平常使用時，電池仍可能照常使用，外觀看起來也沒有異常，因此使用者不容易察覺危險。
但當隔離層損壞累積到一定程度，正負極之間可能發生輕微內部短路，進一步造成電池內部化學溶液異常反應，產生氣體與熱量。一旦反應啟動，往往不可逆，且可能在短時間內從輕微異常演變成外殼膨脹、起火，甚至爆裂。
粉專提醒，行動電源使用3年以上，就應該開始定期檢查狀態，包括外殼是否變形、是否膨脹、充電速度是否明顯變慢、機身是否異常發熱等。若已經使用超過5年，即使外觀完全正常，也建議主動淘汰，不要等到出現明顯異狀才處理。
此外，平常充電時也應避免把行動電源放在床邊、枕頭旁，或堆滿衣物、紙張等易燃物的位置。萬一真的發生熱失控，至少能降低周邊可燃物被引燃的風險。
若民眾剛好有更換行動電源需求，雙全生活館宣布PHILIPS GoodCube系列半固態行動電源上市，官方公開電芯組成，電解液重量為7.6公克，約占電芯5%。
品牌表示，GoodCube系列率先通過2027年BSMI最新穿刺測試標準，並採多合一設計，符合國際航空標準，可依不同容量、快充需求與外出情境選擇。
即日起至8月底也推出行動電源舊換新活動，消費者不論原本使用飛利浦或他牌行動電源，都可透過雙全生活館官網線上註冊登錄，或參與北、中、南三場實體家電展活動取得限時優惠。
Slim建議售價1970元，重量僅200.5公克，主打手掌大小、輕巧好攜帶，並通過CCC認證。Pro建議售價2990元，提供最高35W PD快充，並自帶AC插頭。Max建議售價2990元，容量為20000mAh，並自帶70公分伸縮線。Plus建議售價2250元，延續FunCube系列外型設計，配有電量螢幕顯示、AC插頭，並可同時供給4款裝置充電。
雙全生活館指出，活動期間若為飛利浦行動電源舊用戶，提供購買憑證，可享5折優惠；若為他牌行動電源用戶，則可享7折優惠。換算後，飛利浦舊用戶舊換新優惠價如下：Slim優惠價795元、Pro優惠價1195元、Max優惠價1195元、Plus優惠價945元，活動至8月底止。