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暴雨今（25）日襲擊雙北，新北市議員戴瑋姍批評，國民黨新北市長參選人李四川一再主打工程、治水，結果今天內湖碧湖國小的時雨量在88mm以內，淹水高度卻高達50公分，李四川的膨風防線破功。對此，李四川陣營痛批，這根本是不熟市政還拿天災打政治口水的抹黑言論，蘇陣營提出的三大謠言，更已被證實是三大謊言。今日臺北市的整體降雨容受力為78.8毫米，臺北市政府先前已宣布，未來5年將投入65億元推動防洪治水工程，將全北市的容受力提升至88.8毫米，全面強化城市韌性。對於今日內湖淹水事件，李四川競選辦公室發言人郭音蘭指出，根據臺北市政府統計至今日中午12時止，時雨量最大的「內湖大溝溪測站」1小時內就降下 100.5毫米的驚人雨量，遠遠超出正常的降雨容受度，而面對積淹水情況，市府團隊也立刻啟動應變機制，儘速排除狀況，蘇巧慧陣營議員戴瑋姍、高嘉瑜不熟市政情形，只顧著以天災操弄政治攻擊，根本是忽視第一線人員的辛勞與付出。另外，關於蘇巧慧陣營議員戴瑋姍重提遮陽傘議題，郭音蘭表示，臺北市都發局早已證實單座金額為146萬元，戴瑋姍所指稱的金額完全錯誤；至於側溝清淤部分，更有臺北市環保局提出數據證明，臺北市水溝巡清次數不減反增，近年來增加了1.88%。郭音蘭痛批，戴瑋姍跟高嘉瑜早已是屢次被打臉的「造謠慣犯」，如今竟然還拿錯誤資訊誤導大眾，尤其戴瑋姍，當年在新北餵藥案散佈假訊息造成社會恐慌，還被事實查核中心認證為「假訊息製造機」，如今不知反省卻變本加厲，這難道就是蘇巧慧所謂的正向選戰？請蘇巧慧不要做一套說一套，以天災作為攻擊對手的手段。