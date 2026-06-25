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▲2026年世界盃D組第3輪於6月26日開踢，巴拉圭交手澳洲。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/26 巴拉圭VS澳洲基本資訊

📍2026世界盃D組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 美國 2－0－0 6（1）、+5 6 2 澳洲 1－0－1 2（2）、0 3 3 巴拉圭 1－0－1 2（4）、-2 3 4 土耳其 0－0－2 0（3）、-3 0

📍巴拉圭VS澳洲戰力分析

▲2026世界盃D組第3輪，澳洲與巴拉圭正面碰頭，若澳洲想晉級，最快的方法就是直接擊退巴拉圭。（圖／美聯社／達志影像）

📍巴拉圭VS澳洲傷兵名單與預測先發

⚽巴拉圭預測先發（4-4-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 吉爾 Orlando Gill 後衛 阿隆索 Junior Alonso 後衛 阿爾德雷特 Omar Alderete 後衛 戈麥斯 Gustavo Gomez 後衛 卡塞雷斯 Juan Jose Caceres 中場 毛里西奧 Mauricio Magalhaes Prado 中場 加拉爾薩 Matias Galarza 中場 庫巴斯 Andres Cubas 中場 戈麥斯 Diego Gomez 前鋒 阿瓦洛斯 Gabriel Avalos 前鋒 恩西索 Julio Encis

⚽澳洲預測先發（5-4-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 比奇 Patrick Beach 後衛 博斯 Jordan Bos 後衛 伯吉斯 Cameron Burgess 後衛 奇爾卡蒂 Alessandro Circati 後衛 蘇達爾 Harry Souttar 後衛 傑利亞 Jason Geria 中場 奧尼爾 Aiden O'Neill 中場 奧孔-恩斯特勒 Paul Okon-Engstler 中場 麥卡夫 Conor Metcalfe 前鋒 伊蘭昆達 Nestory Irankunda 前鋒 圖雷 Mohamed Toure

📍巴拉圭VS澳洲近期狀態

📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單

📍2026世界盃澳洲國家隊球員名單

📍2026世界盃D組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月13日（六） 早上09：00 美國4：1巴拉圭 SoFi體育場／洛杉磯 6月14日（日） 中午12：00 澳洲2：0土耳其 哥倫比亞體育館／加拿大 第2輪 6月20日（六） 凌晨03：00 美國2：0澳洲 流明球場／西亞圖 6月20日（六） 早上11：00 土耳其0：1巴拉圭 惠利體育場／舊金山 第3輪 6月26日（五） 早上10：00 土耳其vs美國 SoFi體育場／洛杉磯 6月26日（五） 早上10：00 巴拉圭vs澳洲 惠利體育場／舊金山

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月26日D組第3輪開踢，巴拉圭對決澳洲，目前雙方同為3分積分，在美國幾乎鎖定分組第1的情況下，此役贏家將直接搶下分組第2。若雙方打平則同為4積分，屆時必須寄望於「成績最好的小組第3名」複雜算式，因此雙方都沒有保守的本錢。澳洲在歷史上從未輸過巴拉圭，過去也相當擅長應付這種消耗戰；不過巴拉圭鋒線火力仍略勝一籌，2支踢法謹慎的球隊在面臨晉級生死關頭時，會呈現怎麼樣的賽果，值得期待。：巴拉圭VS澳洲（世界盃D組小組賽）：2026年6月26日早上10點（台灣時間）：利惠體育場（舊金山）：蒂爾潘（Clement Turpin，法國）：缺少了禁賽的阿爾米隆（Miguel Almiron），對巴拉圭是巨大打擊。總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）後防線上將仰賴老將戈麥斯（Gustavo Gomez）坐鎮，鋒線則由阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）搭檔恩西索（Julio Enciso），後者將承擔起絕大部分的組織重任。阿爾米隆的缺席至關重要，因為他是撕裂防線的核心。巴拉圭雖然組織嚴密、曾完封土耳其，但進攻端進球效率並不高，這在面對澳洲擺出的低位防守重兵時可能會陷入苦戰。巴拉圭預期掌控球權，利用戈麥斯和加拉爾薩（Matias Galarza）為阿瓦洛斯製造傳中機會，同時讓恩西索回撤到中後場線之間的空檔接應。失去阿爾米隆後，巴拉圭傳球創造力的重擔全在恩西索肩上，可能比以往更難以突破密集防守，此時定定位球以及戈麥斯的身高威脅將成為破局關鍵。：萊基（Mathew Leckie）與伊塔利亞諾（Jacob Italiano）確定因傷缺席。教練波波維奇（Tony Popovic）排出了謹慎的5後衛陣型，並寄望於小將伊蘭昆達（Nestory Irankunda）在攻守轉換時提供反擊，由圖雷（Mohamed Toure）孤軍在前線牽制。澳洲是一支極難被擊敗的球隊，在被美國破門前也曾完封土耳其。總教練波波維奇會很樂意將節奏放慢，雖然一場和局能讓澳洲保有晉級希望，但唯有拿下勝利才能百分之百確保分組第2。澳洲將穩守5後衛陣型，保持三線緊湊，並伺機透過伊蘭昆達與圖雷的速度發動快速反擊。澳洲球風紀律嚴明，樂於將比賽節奏帶入泥沼戰以挫敗巴拉圭，並靜待定位球或對手失誤的轉換機會。這場窒息的比賽中，誰先犯錯，可能就決定了誰被淘汰。禁賽：阿爾米隆（Miguel Almiron，紅牌）傷勢疑慮：索薩（Ramon Sosa）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）禁賽：無傷勢疑慮：萊基（Mathew Leckie，腿部不適）、伊塔利亞諾（Jacob Italiano）在D組中，美國與土耳其已提前一輪分別鎖定了分組第1與第4的位置，使得這場比賽成為一場不折不扣的對決，贏家將以分組第2的身分晉級，並在32強淘汰賽中對陣G組的第2名。巴拉圭有機會重溫2010年最後一次參賽時闖入淘汰賽的榮光，甚至可能創下隊史在世界盃（共9次參賽）首次在單屆分組賽中拿下2勝的紀錄。歷史數據表明他們完全有能力做到這一點，因為巴拉圭在過去6場世界盃分組賽第3輪的比賽中保持不敗（3勝3和）。：澳洲在上一場比賽中以0：2不敵分組第1的美國，實力明顯落入下風。這場失利也終結了他們自2024年以來，在正式比賽中寫下的連續10場不敗紀錄（6勝4和）。「袋鼠軍團」在那場敗仗中僅有2次射正，這正是他們進攻端乏力的縮影，在過去10場比賽中，他們只有2場比賽能攻入複數進球（2球以上），而這10場當中就有5場吞下敗仗（總計4勝1和5敗）。因此，總教練波波維奇面臨著巨大壓力，他必須率隊拿到足以晉級的賽果，以挑戰隊史首次連續2屆世界盃闖入淘汰賽；然而，澳洲隊在世界盃歷史上，從未戰勝過任何一支南美足聯（CONMEBOL）的球隊（1和4敗）。這將是2隊歷史上第6次交手，也是首次在世界盃碰頭。澳洲目前以2勝3和保持不敗優勢，巴拉圭從未戰勝過澳洲。 歷史數據顯示2隊交手多為比分膠著、場面沉悶的比賽，與這場高張力的晉級割喉戰氛圍完全吻合。費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）索薩（Ramon Sosa）、戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）▪️賴恩（Mathew Ryan）、伊佐（Jared Izzo）、比奇（Patrick Beach）▪️比希奇（Aziz Behich）、博斯（Jordan Bos）、伯吉斯（Cameron Burgess）、奇爾卡蒂（Alessandro Circati）、德格內克（Miloš Degenek）、傑利亞（Jason Geria）、赫林頓（Tommy Herrington）、伊塔利亞諾（Jacob Italiano）、蘇達爾（Harry Souttar）、特雷溫（Kai Trewin）▪️德夫林（Cameron Devlin）、赫魯斯蒂奇（Ajdin Hrustic）、歐文（Jackson Irvine）、麥卡夫（Conor Metcalfe）、奧孔-恩斯特勒（Paul Okon-Engstler）、奧尼爾（Aiden O'Neill）▪️伊蘭昆達（Nestory Irankunda）、萊基（Mathew Leckie）、馬比爾（Awer Mabil）、圖雷（Mohamed Toure）、維盧皮萊（Nishan Velupillay）、沃爾帕托（Cristian Volpato）、延吉（Kusini Yengi）