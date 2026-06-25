2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月26日D組第3輪開踢，巴拉圭對決澳洲，目前雙方同為3分積分，在美國幾乎鎖定分組第1的情況下，此役贏家將直接搶下分組第2。若雙方打平則同為4積分，屆時必須寄望於「成績最好的小組第3名」複雜算式，因此雙方都沒有保守的本錢。澳洲在歷史上從未輸過巴拉圭，過去也相當擅長應付這種消耗戰；不過巴拉圭鋒線火力仍略勝一籌，2支踢法謹慎的球隊在面臨晉級生死關頭時，會呈現怎麼樣的賽果，值得期待。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場D組巴拉圭VS澳洲的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/26 巴拉圭VS澳洲基本資訊
📍2026世界盃D組戰績表
📍巴拉圭VS澳洲戰力戰力分析
📍巴拉圭VS澳洲預測先發名單與傷兵名單
📍巴拉圭VS澳洲近期狀態
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃澳洲國家隊球員名單
📍2026世界盃D組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/26 巴拉圭VS澳洲基本資訊
📍比賽對戰：巴拉圭VS澳洲（世界盃D組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月26日早上10點（台灣時間）
📍比賽地點：利惠體育場（舊金山）
📍主裁判：蒂爾潘（Clement Turpin，法國）
📍2026世界盃D組戰績表
📍巴拉圭VS澳洲戰力分析
巴拉圭：缺少了禁賽的阿爾米隆（Miguel Almiron），對巴拉圭是巨大打擊。總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）後防線上將仰賴老將戈麥斯（Gustavo Gomez）坐鎮，鋒線則由阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）搭檔恩西索（Julio Enciso），後者將承擔起絕大部分的組織重任。阿爾米隆的缺席至關重要，因為他是撕裂防線的核心。巴拉圭雖然組織嚴密、曾完封土耳其，但進攻端進球效率並不高，這在面對澳洲擺出的低位防守重兵時可能會陷入苦戰。
巴拉圭預期掌控球權，利用戈麥斯和加拉爾薩（Matias Galarza）為阿瓦洛斯製造傳中機會，同時讓恩西索回撤到中後場線之間的空檔接應。失去阿爾米隆後，巴拉圭傳球創造力的重擔全在恩西索肩上，可能比以往更難以突破密集防守，此時定定位球以及戈麥斯的身高威脅將成為破局關鍵。
澳洲：萊基（Mathew Leckie）與伊塔利亞諾（Jacob Italiano）確定因傷缺席。教練波波維奇（Tony Popovic）排出了謹慎的5後衛陣型，並寄望於小將伊蘭昆達（Nestory Irankunda）在攻守轉換時提供反擊，由圖雷（Mohamed Toure）孤軍在前線牽制。澳洲是一支極難被擊敗的球隊，在被美國破門前也曾完封土耳其。總教練波波維奇會很樂意將節奏放慢，雖然一場和局能讓澳洲保有晉級希望，但唯有拿下勝利才能百分之百確保分組第2。
澳洲將穩守5後衛陣型，保持三線緊湊，並伺機透過伊蘭昆達與圖雷的速度發動快速反擊。澳洲球風紀律嚴明，樂於將比賽節奏帶入泥沼戰以挫敗巴拉圭，並靜待定位球或對手失誤的轉換機會。這場窒息的比賽中，誰先犯錯，可能就決定了誰被淘汰。
📍巴拉圭VS澳洲傷兵名單與預測先發
巴拉圭傷兵名單：
禁賽：阿爾米隆（Miguel Almiron，紅牌）
傷勢疑慮：索薩（Ramon Sosa）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）
澳洲傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：萊基（Mathew Leckie，腿部不適）、伊塔利亞諾（Jacob Italiano）
預測先發陣容
⚽巴拉圭預測先發（4-4-2）：
⚽澳洲預測先發（5-4-1）：
📍巴拉圭VS澳洲近期狀態
巴拉圭：在D組中，美國與土耳其已提前一輪分別鎖定了分組第1與第4的位置，使得這場比賽成為一場不折不扣的對決，贏家將以分組第2的身分晉級，並在32強淘汰賽中對陣G組的第2名。巴拉圭有機會重溫2010年最後一次參賽時闖入淘汰賽的榮光，甚至可能創下隊史在世界盃（共9次參賽）首次在單屆分組賽中拿下2勝的紀錄。歷史數據表明他們完全有能力做到這一點，因為巴拉圭在過去6場世界盃分組賽第3輪的比賽中保持不敗（3勝3和）。
澳洲：澳洲在上一場比賽中以0：2不敵分組第1的美國，實力明顯落入下風。這場失利也終結了他們自2024年以來，在正式比賽中寫下的連續10場不敗紀錄（6勝4和）。「袋鼠軍團」在那場敗仗中僅有2次射正，這正是他們進攻端乏力的縮影，在過去10場比賽中，他們只有2場比賽能攻入複數進球（2球以上），而這10場當中就有5場吞下敗仗（總計4勝1和5敗）。
因此，總教練波波維奇面臨著巨大壓力，他必須率隊拿到足以晉級的賽果，以挑戰隊史首次連續2屆世界盃闖入淘汰賽；然而，澳洲隊在世界盃歷史上，從未戰勝過任何一支南美足聯（CONMEBOL）的球隊（1和4敗）。
歷史對戰紀錄：這將是2隊歷史上第6次交手，也是首次在世界盃碰頭。澳洲目前以2勝3和保持不敗優勢，巴拉圭從未戰勝過澳洲。 歷史數據顯示2隊交手多為比分膠著、場面沉悶的比賽，與這場高張力的晉級割喉戰氛圍完全吻合。
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
▪️門將：費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）
▪️後衛：貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）
▪️中場：索薩（Ramon Sosa）、戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）
▪️前鋒：薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）
📍2026世界盃澳洲國家隊球員名單
▪️門將：賴恩（Mathew Ryan）、伊佐（Jared Izzo）、比奇（Patrick Beach）
▪️後衛：比希奇（Aziz Behich）、博斯（Jordan Bos）、伯吉斯（Cameron Burgess）、奇爾卡蒂（Alessandro Circati）、德格內克（Miloš Degenek）、傑利亞（Jason Geria）、赫林頓（Tommy Herrington）、伊塔利亞諾（Jacob Italiano）、蘇達爾（Harry Souttar）、特雷溫（Kai Trewin）
▪️中場：德夫林（Cameron Devlin）、赫魯斯蒂奇（Ajdin Hrustic）、歐文（Jackson Irvine）、麥卡夫（Conor Metcalfe）、奧孔-恩斯特勒（Paul Okon-Engstler）、奧尼爾（Aiden O'Neill）
▪️前鋒：伊蘭昆達（Nestory Irankunda）、萊基（Mathew Leckie）、馬比爾（Awer Mabil）、圖雷（Mohamed Toure）、維盧皮萊（Nishan Velupillay）、沃爾帕托（Cristian Volpato）、延吉（Kusini Yengi）
📍2026世界盃D組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/26 巴拉圭VS澳洲基本資訊
📍2026世界盃D組戰績表
📍巴拉圭VS澳洲戰力戰力分析
📍巴拉圭VS澳洲預測先發名單與傷兵名單
📍巴拉圭VS澳洲近期狀態
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃澳洲國家隊球員名單
📍2026世界盃D組賽程表
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📍比賽對戰：巴拉圭VS澳洲（世界盃D組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月26日早上10點（台灣時間）
📍比賽地點：利惠體育場（舊金山）
📍主裁判：蒂爾潘（Clement Turpin，法國）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|美國
|2－0－0
|6（1）、+5
|6
|2
|澳洲
|1－0－1
|2（2）、0
|3
|3
|巴拉圭
|1－0－1
|2（4）、-2
|3
|4
|土耳其
|0－0－2
|0（3）、-3
|0
巴拉圭：缺少了禁賽的阿爾米隆（Miguel Almiron），對巴拉圭是巨大打擊。總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）後防線上將仰賴老將戈麥斯（Gustavo Gomez）坐鎮，鋒線則由阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）搭檔恩西索（Julio Enciso），後者將承擔起絕大部分的組織重任。阿爾米隆的缺席至關重要，因為他是撕裂防線的核心。巴拉圭雖然組織嚴密、曾完封土耳其，但進攻端進球效率並不高，這在面對澳洲擺出的低位防守重兵時可能會陷入苦戰。
巴拉圭預期掌控球權，利用戈麥斯和加拉爾薩（Matias Galarza）為阿瓦洛斯製造傳中機會，同時讓恩西索回撤到中後場線之間的空檔接應。失去阿爾米隆後，巴拉圭傳球創造力的重擔全在恩西索肩上，可能比以往更難以突破密集防守，此時定定位球以及戈麥斯的身高威脅將成為破局關鍵。
澳洲：萊基（Mathew Leckie）與伊塔利亞諾（Jacob Italiano）確定因傷缺席。教練波波維奇（Tony Popovic）排出了謹慎的5後衛陣型，並寄望於小將伊蘭昆達（Nestory Irankunda）在攻守轉換時提供反擊，由圖雷（Mohamed Toure）孤軍在前線牽制。澳洲是一支極難被擊敗的球隊，在被美國破門前也曾完封土耳其。總教練波波維奇會很樂意將節奏放慢，雖然一場和局能讓澳洲保有晉級希望，但唯有拿下勝利才能百分之百確保分組第2。
澳洲將穩守5後衛陣型，保持三線緊湊，並伺機透過伊蘭昆達與圖雷的速度發動快速反擊。澳洲球風紀律嚴明，樂於將比賽節奏帶入泥沼戰以挫敗巴拉圭，並靜待定位球或對手失誤的轉換機會。這場窒息的比賽中，誰先犯錯，可能就決定了誰被淘汰。
巴拉圭傷兵名單：
禁賽：阿爾米隆（Miguel Almiron，紅牌）
傷勢疑慮：索薩（Ramon Sosa）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）
澳洲傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：萊基（Mathew Leckie，腿部不適）、伊塔利亞諾（Jacob Italiano）
預測先發陣容
⚽巴拉圭預測先發（4-4-2）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|吉爾
|Orlando Gill
|後衛
|阿隆索
|Junior Alonso
|後衛
|阿爾德雷特
|Omar Alderete
|後衛
|戈麥斯
|Gustavo Gomez
|後衛
|卡塞雷斯
|Juan Jose Caceres
|中場
|毛里西奧
|Mauricio Magalhaes Prado
|中場
|加拉爾薩
|Matias Galarza
|中場
|庫巴斯
|Andres Cubas
|中場
|戈麥斯
|Diego Gomez
|前鋒
|阿瓦洛斯
|Gabriel Avalos
|前鋒
|恩西索
|Julio Encis
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|比奇
|Patrick Beach
|後衛
|博斯
|Jordan Bos
|後衛
|伯吉斯
|Cameron Burgess
|後衛
|奇爾卡蒂
|Alessandro Circati
|後衛
|蘇達爾
|Harry Souttar
|後衛
|傑利亞
|Jason Geria
|中場
|奧尼爾
|Aiden O'Neill
|中場
|奧孔-恩斯特勒
|Paul Okon-Engstler
|中場
|麥卡夫
|Conor Metcalfe
|前鋒
|伊蘭昆達
|Nestory Irankunda
|前鋒
|圖雷
|Mohamed Toure
巴拉圭：在D組中，美國與土耳其已提前一輪分別鎖定了分組第1與第4的位置，使得這場比賽成為一場不折不扣的對決，贏家將以分組第2的身分晉級，並在32強淘汰賽中對陣G組的第2名。巴拉圭有機會重溫2010年最後一次參賽時闖入淘汰賽的榮光，甚至可能創下隊史在世界盃（共9次參賽）首次在單屆分組賽中拿下2勝的紀錄。歷史數據表明他們完全有能力做到這一點，因為巴拉圭在過去6場世界盃分組賽第3輪的比賽中保持不敗（3勝3和）。
澳洲：澳洲在上一場比賽中以0：2不敵分組第1的美國，實力明顯落入下風。這場失利也終結了他們自2024年以來，在正式比賽中寫下的連續10場不敗紀錄（6勝4和）。「袋鼠軍團」在那場敗仗中僅有2次射正，這正是他們進攻端乏力的縮影，在過去10場比賽中，他們只有2場比賽能攻入複數進球（2球以上），而這10場當中就有5場吞下敗仗（總計4勝1和5敗）。
因此，總教練波波維奇面臨著巨大壓力，他必須率隊拿到足以晉級的賽果，以挑戰隊史首次連續2屆世界盃闖入淘汰賽；然而，澳洲隊在世界盃歷史上，從未戰勝過任何一支南美足聯（CONMEBOL）的球隊（1和4敗）。
歷史對戰紀錄：這將是2隊歷史上第6次交手，也是首次在世界盃碰頭。澳洲目前以2勝3和保持不敗優勢，巴拉圭從未戰勝過澳洲。 歷史數據顯示2隊交手多為比分膠著、場面沉悶的比賽，與這場高張力的晉級割喉戰氛圍完全吻合。
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
▪️門將：費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）
▪️後衛：貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）
▪️中場：索薩（Ramon Sosa）、戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）
▪️前鋒：薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）
📍2026世界盃澳洲國家隊球員名單
▪️門將：賴恩（Mathew Ryan）、伊佐（Jared Izzo）、比奇（Patrick Beach）
▪️後衛：比希奇（Aziz Behich）、博斯（Jordan Bos）、伯吉斯（Cameron Burgess）、奇爾卡蒂（Alessandro Circati）、德格內克（Miloš Degenek）、傑利亞（Jason Geria）、赫林頓（Tommy Herrington）、伊塔利亞諾（Jacob Italiano）、蘇達爾（Harry Souttar）、特雷溫（Kai Trewin）
▪️中場：德夫林（Cameron Devlin）、赫魯斯蒂奇（Ajdin Hrustic）、歐文（Jackson Irvine）、麥卡夫（Conor Metcalfe）、奧孔-恩斯特勒（Paul Okon-Engstler）、奧尼爾（Aiden O'Neill）
▪️前鋒：伊蘭昆達（Nestory Irankunda）、萊基（Mathew Leckie）、馬比爾（Awer Mabil）、圖雷（Mohamed Toure）、維盧皮萊（Nishan Velupillay）、沃爾帕托（Cristian Volpato）、延吉（Kusini Yengi）
📍2026世界盃D組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月13日（六）
|早上09：00
|美國4：1巴拉圭
|SoFi體育場／洛杉磯
|6月14日（日）
|中午12：00
|澳洲2：0土耳其
|哥倫比亞體育館／加拿大
|第2輪
|6月20日（六）
|凌晨03：00
|美國2：0澳洲
|流明球場／西亞圖
|6月20日（六）
|早上11：00
|土耳其0：1巴拉圭
|惠利體育場／舊金山
|第3輪
|6月26日（五）
|早上10：00
|土耳其vs美國
|SoFi體育場／洛杉磯
|6月26日（五）
|早上10：00
|巴拉圭vs澳洲
|惠利體育場／舊金山
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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