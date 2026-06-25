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2026年世界盃足球賽正在美國、加拿大、墨西哥三國舉行，日本隊被分在F組，在對決突尼西亞的賽事在墨西哥瓜達盧佩的BBVA體育場舉行，部分日本民眾為了加油前往當地，也感受到了墨西哥人的熱情，不僅場內熱鬧，場外也相當精采。墨西哥女子以狂放熱情聞名，墨西哥庫奧特莫克（Cuauhtémoc）市長的庫瓦斯（Sandra Cuevas），近日出席世界盃觀賽活動，穿著白色低胸背心，腰間綁著墨西哥球衣，火辣造型在社群媒體上瘋傳。墨西哥隊的賽事觀眾席，也有大批的球迷熱情加油，在第一戰對決南非隊的比賽，墨西哥隊以2比0贏球，場邊甚至有墨西哥女球迷為了慶祝勝利，當場掀衣露出灰色運動內衣，在社群平台X上穩發將近千萬人觀看。沒想到，這股熱情也感染了日本球迷，日本隊在小組賽被分到F組，首戰在美國德州阿靈頓AT&T體育場踢平荷蘭，第二戰移至墨西哥對決突尼西亞，最終以2比0獲勝。許多未能前往美國的日本球迷，來到墨西哥觀賽，感受到了墨西哥人的熱情，在社群平台出現一段破百萬觀看影片，可看到一名日本球迷與墨西哥女球迷面對面站在一起，沒想到下一秒女球迷狠甩了這名日本球迷巴掌。但畫風隨即反轉，這名女球迷立刻上前擁吻，讓許多日本球迷直呼，真想去墨西哥一趟。至於地主墨西哥隊表現同樣搶眼，首戰2：0勝南非，第二戰1：0勝南韓，今天再以3：0打敗捷克，墨西哥在小組賽3戰全勝且1球未失，強勢晉級32強，也讓球迷陷入暴動。在墨西哥卡波聖盧卡斯市，球迷出來慶祝球隊對捷克的勝利，在晚間包圍了一輛經過的汽車，不讓它通過，但也因慶祝行動太過激進，該市政府表示，相關慶祝活動在晚間，造成至少17人受傷。