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謊稱「查驗鈔票編號」 鎖定70歲婦人連環施騙

婦人機警求助 警方順利逮人

日本鹿兒島市近日偵破一起假冒警察的詐騙案。一名自稱從事建築業的23歲台灣籍男子，涉嫌騙取當地長者的現金，於交款現場被警方當場逮捕。日本警方正深入調查該嫌犯是否隸屬於新興的匿名流動型犯罪組織。綜合日媒報導，根據鹿兒島西警署公布的消息，這名居無定所、自稱建築工人的23歲台灣籍男子，涉嫌與不法詐欺集團成員勾結，自今年5月中旬至6月5日期間，多次致電一名居住在鹿兒島市的70多歲婦人。嫌犯在電話中冒充警察，對老婦人表示「你現在涉嫌一起重大詐欺案件。為了釐清案情，我們需要查驗你手頭上所有鈔票的流水編號」。企圖以此名義恐嚇並誘騙被害人交出巨額現金。所幸，被害婦人在過程中察覺有異，並未輕易聽信對方說詞，隨即前往鹿兒島市的消費者生活中心諮詢。市府隨後緊急通報警方，台籍嫌犯的行蹤因此曝光。本月5日，當該名台灣籍男子現身於鹿兒島市內的一座公園、準備向婦人收取現金時，埋伏在現場的警方人員隨即一擁而上，依詐欺未遂罪名將其現行犯逮捕。鹿兒島警方初步研判，該名台灣籍男子在集團中擔任負責出面取款的「車手」，鑑於此類犯罪手法高度組織化，日本警方目前正將調查方向瞄準近年在日本迅速擴散的跨國犯罪集團「匿名流動型犯罪組織」，警方正全力追查背後的幕後主使者，以及是否有其他共犯與外籍人士涉入。