受惠於人工智慧（AI）基礎建設投資持續升溫，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）最新財報繳出亮眼成績，不僅第三季營收年增超過4倍，大幅優於市場預期，對本季營運展望也相當樂觀，激勵其股價於週四（25日）盤前交易中瘋狂飆漲16%，近一年股價累計飆升超過7倍，市值突破1.2兆美元。
根據CNBC報導，美光公布，截至今年5月底的2026會計年度第三季營收達414.6億美元，較去年同期的93億美元暴增逾四倍以上，遠高於市場預估約360億美元，反映AI浪潮持續推升高頻寬記憶體（HBM）及其他記憶體產品需求。
展望本季，美光預估營收將進一步攀升至約500億美元，遠高於去年同期的113億美元，顯示AI帶動的需求仍持續強勁。
受財報激勵，美光最新盤前交易中大漲 16.4%，若以近一年表現來看，股價已累計上漲723%，直接將公司的市值推升至1.2兆美元的歷史新高，成為AI概念股中最受矚目的贏家之一。
AI資料中心擴建 帶動記憶體價格走揚
市場分析指出，美光業績大幅成長，主要受惠於全球大型雲端服務供應商（Hyperscaler）積極擴建AI資料中心。隨著AI運算需求暴增，資料中心需要大量記憶體晶片，導致智慧型手機、個人電腦等消費性電子產品可用的記憶體供給減少，市場供需失衡進一步推升記憶體價格，也帶動美光獲利快速成長。
除了需求強勁，美光也積極透過長約鎖定未來營收。公司表示，目前已與資料中心、汽車產業等多家客戶簽署16項長期合約，鎖定了未來三到五年的銷售，預估將帶來約220億美元的財務承諾，為未來營運提供穩定支撐。
RBC看好AI景氣延續 上調目標價維持看多
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師指出，未來約40%的美光營收將來自這類設有最低價格保障的長期合約，即使未來市場需求放緩，也有助降低毛利率波動風險，提升獲利穩定性。
RBC進一步表示，目前仍看好AI帶動的記憶體景氣循環將一路延續至2027年，長期供貨協議更增添市場對美光營運持續成長的信心，因此同步調升獲利預估及目標價，並維持「優於大盤」（Outperform）評等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
展望本季，美光預估營收將進一步攀升至約500億美元，遠高於去年同期的113億美元，顯示AI帶動的需求仍持續強勁。
受財報激勵，美光最新盤前交易中大漲 16.4%，若以近一年表現來看，股價已累計上漲723%，直接將公司的市值推升至1.2兆美元的歷史新高，成為AI概念股中最受矚目的贏家之一。
AI資料中心擴建 帶動記憶體價格走揚
市場分析指出，美光業績大幅成長，主要受惠於全球大型雲端服務供應商（Hyperscaler）積極擴建AI資料中心。隨著AI運算需求暴增，資料中心需要大量記憶體晶片，導致智慧型手機、個人電腦等消費性電子產品可用的記憶體供給減少，市場供需失衡進一步推升記憶體價格，也帶動美光獲利快速成長。
除了需求強勁，美光也積極透過長約鎖定未來營收。公司表示，目前已與資料中心、汽車產業等多家客戶簽署16項長期合約，鎖定了未來三到五年的銷售，預估將帶來約220億美元的財務承諾，為未來營運提供穩定支撐。
RBC看好AI景氣延續 上調目標價維持看多
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師指出，未來約40%的美光營收將來自這類設有最低價格保障的長期合約，即使未來市場需求放緩，也有助降低毛利率波動風險，提升獲利穩定性。
RBC進一步表示，目前仍看好AI帶動的記憶體景氣循環將一路延續至2027年，長期供貨協議更增添市場對美光營運持續成長的信心，因此同步調升獲利預估及目標價，並維持「優於大盤」（Outperform）評等。