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受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響淹大水，台北市內湖區大淹水。綠營質疑國民黨新北市長參選人李四川，過去擔任台北市副市長時的「路平、燈亮、水溝清」口號膨風。對此，工務局長黃一平澄清，今天在內湖測到的降雨量達到100毫米以上，已經超過側溝、排水系統承受範圍，同時積水也把雜物衝到溝柵開口，導致很快堵塞。針對綠營質疑李四川治水破功，北市衛生局長徐世勲表示，目前台北市的雨水容受力是 78.8毫米，未來也在努力想辦法讓整體容受力提高，這是接下來面對短時強降雨和氣候變遷，每個城市都要面對的重要功課。黃一平則說，今天降雨主要在上午10時30分左右，內湖測到的從88毫米到100毫米以上，超過原先所能承受的側溝或排水系統，10分鐘的降雨量就達到20幾毫米，所以才造成今天急速積水。黃一平說，積水也把雜物直接衝到柵溝的開口，導致很快堵塞，造成短暫的積淹水。徐世勲補充，格柵本身是過濾垃圾、落葉的方式，但當遇到強降雨導致水溝水量無法快速排除時，溢滿出來他們才會打開格柵，不然大量垃圾進入反而會造成裡面淤積跟真正的堵塞。徐世勲說，同仁第一時間打開讓水快速退去，所以今天雨勢趨緩後一個小時內水就退去，代表事實上不是淤積造成的，所以這樣的處置方式，都是希望能讓它最不會造成塞住。