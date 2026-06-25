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工業大麻竟是氣候友善建材

使用工業大麻作為建材成分之一有何挑戰？

歐洲近期遭遇強烈熱浪侵襲，多國發布高溫警報，西班牙和法國部分地區甚至逼近40度。由於歐洲大多數住宅並未有冷氣或空調設備，加上夏日長時間日照，造成許多人中暑甚至死亡。究竟有何方法解決這一困境？外媒曝光了一種潛在的可行方法，一種天然建材可能成為解方的一部分，竟是工業大麻內具有的成分四氫大麻酚（THC）。根據CNN報導，創紀錄的歐洲熱浪，以及本週再度出現的一波長時間極端高溫，凸顯出歐洲在面對更炎熱未來時所遭遇的挑戰。報導提到，一種天然建材可能成為解方之一，那就是「工業大麻（Hemp）」。這種植物雖然屬於大麻屬，但僅含有極微量具備精神活性的四氫大麻酚（THC）。當它被用作房屋的隔熱保溫材料時，能發揮極佳的溫度調節功能。比利時大麻建材公司 IsoHemp 共同創辦人貝金（Olivier Beghin）表示，「夏天變得越來越熱，我們擁有一種能有效隔絕熱能的解決方案」，該公司專門生產工業大麻磚。目前歐洲僅約 20% 的住宅裝設空調。然而，即便如此，歐盟約有 40% 的能源消耗發生在建築領域，主要用於供暖、冷卻及熱水供應。歐盟表示，建築產業將是實現 2050 年碳中和目標的關鍵，而工業大麻材料可望在達成此目標上發揮重要作用。IsoHemp 生產的大麻磚由工業大麻和石灰結合劑製成，可融入承重結構中，且同時適用於內牆與外牆。貝金表示，該公司的產品今年將應用於 2,000 多個建案中。事實上，這些大麻磚早已被用於多種建築的翻新與興建，從比利時的社會住宅、法國一棟擁有 100 戶公寓的六層樓建築，甚至是凡爾賽宮的一座 17 世紀古蹟修復工程，都有它的身影。貝金指出，老舊建築是他們最大的市場。歐洲約有 30% 的建築建於 1945 年之前，這些房屋通常隔熱效果極差。在老舊建築的外牆內側加裝隔熱層，可節省 15% 至 20% 的能源，但傳統的隔熱材料容易導致發霉問題。他強調，「這類建築需要一種仍然能夠『呼吸』的材料。」除了具備調節濕度的能力外，這種大麻混凝土（Hempcrete）還能防蟲且防火。因為它由天然材料製成，與某些石化隔熱材料不同，由於使用天然原料，它通常可回收且可生物分解，不同於部分以石油為基礎的隔熱材料。最重要的一點是，根據其成分不同，大麻混凝土甚至能達到「碳中和」或「負碳（Carbon Negative）」的效果。據部分數據估計，生長迅速的工業大麻所能吸收的二氧化碳，足足是樹木的兩倍。在歐盟，政府公共機構擁有的新建建築必須在 2028 年前達到「零排放」標準，其餘所有新建建築則須在 2030 年前跟進。部分國家已設定了更具雄心的目標。例如，荷蘭計劃在 2030 年前，讓 30% 的新建住宅中使用 30% 的生物基（Bio-based）材料；法國的《RE2020》法案旨在提高建築能源效率並降低碳足跡，同樣鼓勵新建的公共建築採用生物基材料。然而，2025 年的一項學術評論也指出了大麻混凝土在建築應用上的幾點劣勢：它的強度不足以直接作為結構承重材料，必須結合支撐框架使用；此外，噴塗式的大麻混凝土可能需要長達八週的時間才能完全乾燥，這也是為何 IsoHemp 等公司會選擇製造預鑄好的大麻磚。至於成本，貝金坦言，使用工業大麻作為隔熱材料的費用取決於市場與用途。與其他可能使用的傳統材料相比，「我會說我們的價格大約落在中高價位。」國際大麻建築協會（IHBA）總監史蒂夫·艾林（Steve Allin）表示，目前關於工業大麻在建築領域應用的統計數據雖然仍相當稀少，相關建築主要集中在法國和英國。其中，英國的 Greencore Homes 公司在政府 800 萬英鎊（約 1,060 萬美元）的資金資助下，計劃在 2035 年前使用大麻混凝土建造 10,000 棟房屋。從紡織、食品到建築，歐盟境內的工業大麻產量大幅增長。種植面積從 2015 年的約 21,000 公頃（52,000 英畝），增長到 2022 年的 33,000 公頃（82,000 英畝），增幅約 84%。其中，法國佔了總產量的 60% 以上，而 IsoHemp 所需的大麻原料，大部分也是來自法國城市特魯瓦（Troyes）周邊。貝金回憶，當 IsoHemp 在 2011 年創立時，「當時根本沒有工業化企業在開發這種產品。」而今年，IsoHemp 預計將生產 150 萬至 160 萬塊大麻磚，這使他們成為歐洲市場的領頭羊，主要銷往法國、比利時、荷蘭、德國和盧森堡。預計到 2027 年，全球各類隔熱保溫材料的市場規模將達到 387 億美元，而歐洲將是最大的市場。歐洲工業大麻協會（EIHA）常務董事米里齊（Francesco Mirizzi）表示，建築師和營造商對這種材料確實存在需求。但他指出，目前的挑戰在於提升加工能力、建立區域供應鏈和品質標準，以及工業化規模生產的推進速度，唯有如此才能大規模供應大麻基建材。他補充，政府若能制定具前瞻性的公共採購目標與財政激勵措施，將大幅有助供應鏈與市場。