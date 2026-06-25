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台北市長蔣萬安近日因拋出「廢除監察院」等內政議題，引發外界聯想是否有意挑戰中央大位。根據最新民調顯示，若蔣萬安順利連任台北市長，隨後投入2028年總統大選，僅獲得34.8%的台北市民支持，不支持的比例則高達48.9%。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文分析局勢，只要年底選舉出現大贏或輸掉的極端狀況，蔣萬安都有可能參選。黃暐瀚先拋結論，國民黨內包含盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安、鄭麗文都有機會競選2028，雖然蔣萬安日前接受媒體專訪時表示「沒有思考、沒有想2028」，但這並不等於不選。他指出，從聽其言、觀其行來看，蔣萬安最近開始大量觸碰「廢考監」等國政議題，以及「挺釋迦」等跨市政議題，這自然是在釋放「對國政有想法」的訊號，與同樣要連任卻保持沉默的桃園市長張善政截然不同。黃暐瀚認為，不論蔣萬安有沒有心動，重點是民調已經開始討論他，且藍營選民中仍有將近六成接受他參選，未來局勢還很難說，關鍵在於年底選舉會出現三種狀況，第一是「大贏」，得票來到58%以上﹔第二是「平盤」，只贏10%以內；第三則是「輸」，代表藍營全台皆墨。他強調，只要在出現大贏或輸的這兩種劇本下，蔣萬安參選2028總統大選的機率都將大幅提升。