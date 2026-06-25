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國泰世華銀行董事長郭明鑑因兼任世芯-KY獨董等職務，又擔任國泰投信董事，近期因申報爭議，導致國泰投信旗下基金及全委帳戶誤買世芯股票，違反利害關係人交易規定，8基金淨值重估，全委損失逾4億元，也引發國泰金董事長蔡宏圖的弟弟蔡鎮宇不滿，質疑郭明鑑兼職數量，已影響銀行董事長適合性與妥適性。金管會今（25）日表示，已對國泰投信展開實地金檢，有關銀行董事兼職妥適性，也有相關規範，銀行也定期考核做為重要參考。至於蔡鎮宇不僅在公司與郭明鑑爆發口角及肢體衝突，今日更發出3點聲明，以國泰金股東身分，呼籲國泰金立即修正偏差，讓股東與客戶安心，也質疑郭明鑑的兼職數量已影響銀行董事長適合性與妥適性，更要金管會好好調查，金管會表示，這是蔡鎮宇個人行為，他也不是大股東，持股多少要再了解，但他本人也沒在國泰金兼任董事或法人董事代表，對國泰金運作沒有著力空間。由於郭明鑑因兼職世芯獨董造成旗下基金涉「利害關係人交易」，需處分關係個股、淨值需重估，金管會指出，國泰投信6月15日已公告賠償方案，補償後金額公司統計後對外說明。此案投信會違反基金管理辦法及全委管理辦法，依程序處理中，有違規依規定分。國泰投信也在今日傍晚公布清查郭明鑑兼職申報結果，除這次誤買世芯之外，其餘均符合公司規定。同時，已積極辦理補償程序，並採從優補償原則，補償金總計約4.9億元、受益人數約50500人、銷售機構共有47家協助辦理。不過，外界質疑國泰金控旗下子公司投信與銀行為何資訊系統沒有互通？金管會說明，銀行跟投信是獨立的法人個體，申報是供自身個資法使用，控管由各所屬業法來辦理，不過，檢查局已赴國泰投信實地金檢，也沒設限只對國泰投信金檢，目前先看國泰投信金檢結果，持續評估中。對於蔡鎮宇質疑郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益，2位獨董對銀行董事長大量兼任外職「視而不見」，國泰投信未能有效控管利害關係人名單，獨董是否也有失職的疑慮？金管會若要檢視國泰金控內稽內控是否有疏失時，是否會因為老長官王儷玲與吳當傑，而輕輕放下？金管會說明，根據銀行負責人資格條件第3條之2規定，的確有限制銀行負責人的兼職個數必須確保本職和兼任職務的有效執行，而且銀行應依據其投資管理需要、風險管理政策及本準則的規定，定期對負責人兼任職務的績效予以考核，考核結果作為繼續兼任及酌減兼任職務的重要參考。金管會強調，兼職是否過多影響業務績效等，回歸到公司治理面，由國泰世華銀行董事會來檢視，至於金管會何時會介入？也會持續觀察及了解。