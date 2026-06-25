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專家警告：火災恐引發連鎖災害 災損恐再倍增

政府宣布全國進入緊急狀態 全面投入救災

美國承諾援助 川普、盧比歐相繼表態

制裁與通膨夾擊 委內瑞拉經濟仍深陷困境

強震重擊石油產業 重建恐再拖慢經濟復甦

委內瑞拉遭遇逾百年來最強地震襲擊，不僅造成至少32人死亡、超過700人受傷，災情仍持續擴大，更讓這個歷經多年經濟崩潰、基礎建設老化的南美產油國雪上加霜。專家警告，這場大地震恐重創委內瑞拉脆弱的經濟復甦希望，經濟損失可能高達1000億美元（約台幣3.1兆元），幾乎相當於全國一年的經濟規模。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國地質調查局（USGS）初步估算，此次地震造成的經濟損失可能介於100億至1000億美元之間，高端估值甚至接近委內瑞拉整體經濟規模。除了建築倒塌外，美國加州理工學院地震學家瓊斯（Lucy Jones）指出，強烈震動還可能造成天然氣管線破裂或電力系統受損，進而引發火災，形成連鎖災害。她表示，重大地震後發生的火災，甚至可能使整體經濟損失再增加一倍。由於多年投資不足，委內瑞拉的醫療、電力及供水等公共基礎設施早已老舊不堪，如今面對重大天災，恐難以應付龐大的救災與醫療需求。代理總統羅德里格斯已宣布全國進入緊急狀態，並表示政府已全面啟動公私立醫療體系，全力收治傷患，同時成立高層級緊急應變小組，統籌搜救及災後救援工作。目前遭美方羈押中的前總統馬杜洛，也透過官方Telegram帳號發表聲明，呼籲全國團結一致，共同面對災難。他與妻子目前因毒品走私及武器相關罪名，被拘押於美國紐約聯邦監獄。流亡海外、去年獲得諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多（María Corina Machado）也在社群平台X（舊稱推特）發文，向災民表達慰問，並表示將持續為所有受災家庭祈禱。此次強震也將成為美國是否兌現援助承諾的重要考驗。美國總統川普（Donald Trump）在地震發生前一天才表示，委內瑞拉在新政府領導下「發展得很好」，並宣稱美國透過石油合作已收回戰爭成本。地震發生後，川普則在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國已準備提供協助，並指示政府各部門做好快速支援準備，「我們將與新的好朋友站在一起」。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也宣布，美方將立即派遣搜救隊、醫療資源及人道援助前往委內瑞拉。隨著災情持續擴大，外界關注，美國承諾的援助是否能迅速化為實際行動，協助這個飽受經濟危機折磨的國家度過百年來最嚴峻的天然災害。委內瑞拉雖擁有全球最大石油儲量，但長年受到美國主導的制裁、惡性通膨、政府貪腐及石油產業管理失當等因素衝擊，經濟持續萎縮。自2013年以來，國內生產毛額（GDP）已縮水約80%，民眾生活陷入困境。今年1月，前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美方逮捕後，由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接掌政權，並逐步推動經濟自由化，積極爭取外國石油企業投資，同時改善與美國關係，希望藉此換取制裁鬆綁。儘管美方近月已陸續放寬部分制裁，石油產量也逐步回升，但高通膨依舊未見改善，民眾薪資偏低，生活物資仍然短缺。根據聯合國統計，2025年全國約有近800萬人、約占總人口三分之一，需要人道援助。分析指出，委內瑞拉目前仍面臨燃料、藥品等民生物資供應不足的問題，而此次強震引發的人道危機，勢必將讓原本已相當吃緊的供應鏈承受更大壓力。此外，委內瑞拉賴以維生的石油產業也急需數十億美元資金投入，才有機會恢復至1990年代末期的生產榮景。如今強震重創基礎設施，不僅復甦計畫恐被迫延後，大規模災後重建也將進一步加重政府財政負擔。