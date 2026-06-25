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台中市第三警分局健康派出所結合臺中市信義國小幼童軍團舉辦闖關活動，闖關範圍涵蓋國小周邊的「好厝邊」。派出所為提升兒童安全意識與應變能力，特別設置「阿K拉森林安全任務」關卡，融入交通安全、反詐騙犯罪預防及婦幼安全等重要議題，透過寓教於樂方式，引導孩子學習自我保護觀念，建立正確安全知識。國小階段的幼童軍被暱稱為「小狼」，帶領他們的團長及服務員則稱為「老狼」。當日活動分成兩隊進行闖關體驗，每隊約有20名小狼及12名老狼共同參與。在交通安全關卡中，員警運用生動情境模擬，向小狼們宣導「路口慢看停、行人優先行」等交通安全觀念，並透過互動體驗介紹防禦駕駛的重要性，將較為生硬的交通法規轉化為貼近日常生活的安全常識，協助從小建立正確用路觀念。在犯罪預防及婦幼安全宣導方面，警方透過「165防詐電流急急棒」等互動道具，以活潑有趣方式介紹常見新興詐騙手法，提醒小狼們提高警覺，避免落入詐騙陷阱；同時透過身體界線與自我保護觀念宣導，協助孩子從小建立身體自主權認識，提升自我保護能力。活動過程中，小狼們踴躍參與、熱情互動，展現高度學習興趣。信義國小幼童軍團離去時，發揮童軍「日行一善」及愛護環境的精神，沿著活動路線進行社區環境維護與淨街服務，撿拾街道垃圾，以實際行動回饋社區，展現良好的公民素養與服務精神。第三分局表示，童軍運動強調紀律、合作與服務精神，與警察維護社會秩序、守護民眾安全的理念不謀而合，很榮幸受邀參與信義國小幼童軍團舉辦的闖關活動。期盼藉由寓教於樂方式，協助孩子們建立交通安全、犯罪預防及婦幼保護等正確安全觀念，成為懂得保護自己、關懷他人，並具備良好公民素養的小小公民。