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宏都拉斯在2023年與台灣斷交、轉向中國後，當地經貿蒙受巨大打擊。宏國媒體《Expediente Público》與《Proceso Digital》陸續刊出外交部政務次長陳明祺專訪。陳明祺坦言，失去長年好友確實令人受傷，但台灣始終抱持開放態度，隨時準備好迎接老朋友，願意在互信互惠的基礎上摒除誤解，與宏國重啟友誼並推動經濟轉型。宏國媒體關注台宏斷交對當地產業的衝擊。據宏國水產養殖協會統計，失去了台灣市場且中國未能填補效益，導致宏國蝦業損失慘重，已有超過65家公司與加工廠倒閉，重創南部就業。陳明祺表示，若雙方恢復關係，不只能重振蝦業與咖啡經貿，台灣更願意在醫療衛生、數位轉型及人才培育等戰略領域深化合作，用務實豐富的經驗，帶動宏國人民共享利益，而非僅讓少數政治菁英受益。隨著宏都拉斯內部對台宏關係的討論升溫，自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）等人都曾表達復交意願。宏國新政府上任數月卻未調整外交政策，陳明祺分析，中國現在經濟情勢不如以往，很可能正以政治與經濟威脅阻止宏國接近台灣。他強調，台灣願意與宏國共同面對並解決這些壓力，且已有第三方國家樂見台宏復交並願意協助降低中國脅迫，期盼未來能獲得宏國跨黨派與更多的民意支持。