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▲Netflix小編發文求助稱主管違反睡教權。（圖／翻攝自IG）

《鐵拳教育》月初開播後，馬上在Netflix串流平台登上排行榜第一名，劇中為了導正校園霸凌歪風，教權保護局祭出暴力、拳頭等激進手法，來矯正校園中侵犯他人受教權的毒瘤，劇情雖然浮誇，但讓觀眾看得大快人心。電視劇開播後，Netflix官方IG社群也跟風更新帳號狀態，沒想到卻對外求救寫下「申請鐵拳保護，因為主管違反我的睡教權。」讓許多網友紛紛笑瘋。隨著話題升溫，就連Netflix官方IG也跟上《鐵拳教育》熱潮，幽默更新帳號狀態寫下：「申請鐵拳保護，原因：主管違反我的睡教權。」偷偷透過社群向網友求救，希望網友可以幫小編伸冤。Netflix小編偷偷在社群求救也被許多網友發現，「請問申請流程還順利嗎？ 」、「小編的主管正在他的後方」、「netflix的小編精神狀態真的好美麗」、「您好 請問申請管道在哪呢」、「沒睡飽很委屈的小編」、「小編也是很敢。」