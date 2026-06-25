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▲委內瑞拉當地時間24日接連發生規模7.2、7.5的強烈淺層地震，首都加拉加斯不少建築物倒塌。（圖／美聯社／達志影像）

委內瑞拉遭受126年來最慘烈的規模7.5雙子強震重創，目前已知至少造成32人死亡、逾700人受傷。濱海城市拉瓜伊拉（La Guaira）一間知名度假飯店在強震中被夷為平地，災後大規模斷電引發打劫亂象，當局被迫實施夜間宵禁，但在這片廢墟中，搜救人員也傳來一則振奮人心的奇蹟消息。根據《路透》報導，隨著夜幕降臨，電力與自來水管線全面中斷，卡拉卡斯及拉瓜伊拉街頭接連傳出群眾砸毀商家玻璃、搶奪糧食與飲用水的打劫事件。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）隨即發表緊急講話，宣布重災區實施嚴格宵禁，並下令軍方與國家警察採取強硬手段逮捕掠奪者，強調絕不容許有心人士在國難期間製造社會動盪。就在一片肅殺的災區廢墟中，搜救隊傳來令人動容的消息。拉瓜伊拉一處倒塌的8層樓建築瓦礫堆中，搜救犬率先察覺微弱聲響，大批搶救人員在現場民眾協助下連夜挖掘逾14小時，終於在25日清晨成功將一名僅10個月大的男嬰活著救出，為疲憊不堪的救援團隊注入一劑強心針。這場強震也意外帶來外交層面的重大突破。美國國際開發署（USAID）緊急動員旗下「災難援助響應小組」（DART），以及曾參與多次全球大地震搶救的維吉尼亞州費爾法克斯郡精銳搜救隊，攜帶聲納與生命探測儀等重裝設備，搭乘軍機漏夜馳援災區。《路透》分析，這項人道救援行動不僅實踐了川普與羅德里格斯的通話承諾，也被視為美委外交關係凍結後，兩國在地震外交中的首次實質接觸，備受國際社會關注。