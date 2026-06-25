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台灣今（25）日受到第7號颱風「米克拉」外圍環流以及西南氣流影響，中南部降下豪大雨，也導致中華職棒一軍、二軍賽事受到影響。一軍洲際球場中信兄弟、樂天桃猿之戰，因大雨無法比賽，比賽延至7月2日原場地補賽，高雄皇鷹學院台鋼雄鷹二軍與富邦悍將二軍則是因雨6局裁定，今日僅新莊球場富邦悍將與味全龍之戰如期開打。受到米克拉颱風外圍環流以及西南氣流影響，全台降下豪大雨，其中南部地區降雨最為劇烈，有持續性陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨等級以上降雨發生。中職賽事也因此受到影響，原訂今日在台中洲際球場舉行的中信兄弟與樂天桃猿之戰，受到大雨影響，無法進行比賽，聯盟宣佈延至7月2日，於原場地補賽。此外，南部的二軍賽事也受到影響，富邦悍將二軍與台鋼雄鷹二軍今日在高雄皇鷹學院交手，比賽一路打到第6局，最後因雨勢過大而裁定，雄鷹二軍以4：3擊退悍將二軍。亞太副球場中信兄弟二軍與統一獅二軍賽事則有順利完賽，獅隊二軍以7：0完封兄弟二軍。雖然北部今早也降大雨，但雨勢在午後趨緩，新莊球場富邦悍將與味全龍賽事取消賽前打擊練習，但比賽仍順利開打，成為今日中職唯一1場一軍賽事。明日中職共有2場比賽，新莊球場由悍將交手樂天桃猿，預估降雨機率20%，洲際球場由兄弟迎戰雄鷹，降雨機率預估高達80%。