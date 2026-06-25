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IBM今（25）日宣布推出全球首款1奈米以下（Sub-1nm）晶片技術，製程節點為0.7奈米，採用新型奈米堆疊（Nanostack）架構，相較其IBM 2奈米製程晶片，新設計最高可提升50％效能，並降低約70％能耗。受此消息激勵，IBM週四盤前股價上漲超過4％。IBM表示，這項新技術標誌著半導體產業在傳統晶片尺寸縮小方面取得里程碑式的突破，表明即使晶片特徵接近原子尺寸，仍具備持續微縮空間，性能和效率的仍有可能持續提升。為了製造這款晶片，IBM的研究人員開發了一種全新的電晶體架構，稱為「奈米堆疊」， 採用三維垂直堆疊方式，將多層電晶體以錯位排列整合於同一晶片內，是業界首個已知的基於奈米片的三維設計。此外，該設計還允許在每個堆疊層中使用不同的材料組合，從而獨立優化每個電晶體的性能和能源效率，突破傳統平面架構限制。IBM表示，Nanostack技術有望在未來5年內實現量產，可望極大地推動從生成式AI和雲端基礎設施到下一代電子設備等各種應用的運算能力升級。