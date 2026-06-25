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值得注意的是，英特爾是今年美股表現最強勢的科技股之一，光是今年股價已大漲約 259%，股價在 132 美元左右，由於現價遠高於 50 美元，裴洛西持有的英特爾買權目前已處於深度價內狀態。

有「國會女股神」之稱的美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi），近期的持股又有變化，根據美國國會最新財務揭露申報文件，裴洛西透過丈夫加碼了兩檔股票的買權，引發關注。根據Investing.com等財經媒體報導，裴洛西最新申報文件披露了兩筆新的交易，總價值高達 600 萬美元，這兩筆交易都是對未來股票上漲的押注。根據國會披露文件，裴洛西購買了價值高達 500 萬美元的英特爾買權和價值高達 100 萬美元的UBER買權。到期日為2027年3月19日。履約價均為50美元。投資者無需花費數百萬美元直接購買2萬股股票，而是支付期權費以獲得日後購買這些股票的權利。如果股價遠高於行使價，選擇權帶來的收益可能遠高於直接持有股票。該交易還內建了時間限制。如果股票價格在2027年3月之前未能上漲到足夠高的水平，合約可能會到期作廢。在這種情況下，最大損失僅限於已支付的權利金。然而，只要標的資產的股價在到期前展現強勢、超越履約價，就能發揮放大收益的加乘效果，英特爾近期強勢表現，股價在 132 美元左右。