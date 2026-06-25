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▲ 不少學生帶來親手製作要送黃偉哲的畢業禮物，包括書法作品等，讓黃偉哲相當感動。（圖／南市府提供）

▲ 不少學生發揮創意，帶著各式道具、穿上特色服裝，甚至設計專屬動作與市長同框，市長黃偉哲也配合，形成有趣畫面。（圖／南市府提供）

「偉哲市長畢業快樂」！台南市長黃偉哲任內首創的「市長陪你拍」活動，今年迎來充滿紀念意義的「畢業場」。南市府今（25）日在慈濟高中舉辦114學年度首場市長獎頒獎典禮，黃偉哲除頒發市長獎給來自5個行政區、共648位優秀畢業生，並與學生一同留下充滿創意的珍貴合影。由於市長任期也將在年底屆滿，今年典禮以「市長畢業趴」為主題，現場設置拍照背板及驚喜紀念禮物，也有不少學生帶來親手製作要送市長的畢業禮物，包括寫有「偉哲市長畢業快樂」的小布條以及書法作品等，讓黃偉哲相當感動。對於同學們的創意，黃偉哲都全力配合，誠意滿滿，現場笑聲不斷，也讓畢業生留下屬於自己的獨家回憶。而最受歡迎的「市長陪你拍」活動再度成為焦點，不少學生發揮創意，帶著道具、穿上特色服裝，甚至設計專屬動作與市長同框，有的要與市長合體比愛心、戴兔子耳朵裝可愛，有的則拿羽球拍帥氣合影，也有同學穿溜冰鞋上台，跟市長一起擺出起跑線起跑姿勢。黃偉哲表示，今年是他任內最後一屆市長獎頒獎典禮，非常開心看到台南孩子在學業、語文、科技、體育、藝術及品格等不同領域綻放光芒，心中除了感動，也對台南的未來更有信心。他指出，根據統計，歷年來得到市長獎的學生們，不論是在學習或未來發展上面，表現優異。他期待獲獎的優秀同學持續努力，深信未來必將成為國家、台南及家庭的榮耀。教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行與勵志等七大類，不僅肯定學生學習成果，也鼓勵孩子在不同領域發展專長、展現自信。教育局將持續營造多元適性的學習環境，支持學生依照自身興趣與能力發展，讓每一種努力都有機會被看見。教育局指出，在今天接受表揚的648位優秀畢業生中榮獲市長獎的西門實小學生許和予，兼具學習力與領導力。六年來，他在語文及體育領域均有亮眼表現。熱心服務的他，更主動組成團隊參選小市長，積極為同學發聲，以行動展現責任感與服務熱忱，深受師長與同學肯定。榮獲市長語文獎的長安國小學生羅苡榕，自三年級起持續投入書法學習，在校內外寫字比賽屢獲佳績。熱愛閱讀的她，也透過長期閱讀累積語文素養，在作文、朗讀及演說競賽中表現出色。榮獲市長體育獎的新南國小學生陳芋榛，長期投入軟式網球訓練，除在國內賽事屢創佳績外，114年更代表臺灣赴日本參加山中湖青少年軟式網球錦標賽，與新南隊友在國際賽事中奪下組別冠軍，以實際表現展現台南學子在運動場上的堅持與實力。