高雄市政府海洋局所辦理的中芸漁港新漁筏泊區興建工程，經農業部評定為114年農業建設工程優等獎之殊榮，中芸漁港新漁筏泊區啟用後，也成為在地民眾傍晚散步、欣賞夕照、聽濤觀星的新去處。
高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局為紓解林園區中芸漁港泊位長期不足，以及解決汕尾漁港因港嘴淤積、漁筏進出不便的問題，高雄市政府乃配合爭取農業部漁業署補助經費獲准通過，自110年開始辦理中芸漁港新漁筏泊區興建工程，並於113年9月19日完工啟用至今，漁船筏泊位使用成效良好，同時成為在地民眾傍晚散步、欣賞夕照、聽濤觀星的新處所。
石慶豐說，中芸漁港漁筏泊區水域面積約為2.81公頃，工程總經費為新台幣3億6000萬元，完工後興建碼頭總長共672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘，以紓解中芸漁港停泊擁擠及汕尾漁港漁筏進出的問題，另外，漁筏泊區設計也採用消波式重力式方塊(萬代福)，波高均小於0.5公尺，均符合港灣設計標準。
石慶豐指出，中芸漁港漁筏泊區完工啟用後，已配合去(114)年乙巳科鳳芸宮媽祖海上巡香及今(115)年中芸漁港傳統龍舟錦標賽活動等兩項大型地方民俗活動，可見已發揮其碼頭調配的功效，因為，以往每年5至6月龍舟賽期間，中芸漁港籍之漁船筏需配合活動移泊到東港或鹽埔漁港停泊，另外，每4年1次的南台灣規模最大的鳳芸宮媽祖海上巡香活動，以往神轎需擠在狹窄的魚市場或碼頭空間上船，如今均因新泊區興建完成後已大幅改善。
另外，漁筏泊區也提供更大的卸魚整補空間，加速卸魚效率，充分發揮產業結合觀光之效益，泊區的防波堤彩繪也融入在地的傳統漁業，並結合海洋生態、宗教信仰等元素很有特色，致到觀景平台眺望小琉球、漫步在海堤欣賞夕陽，已成為林園地區新的觀光景點。
石慶豐並指出，高雄市政府海洋局未來將持續配合林園區漁會發展，需要共同努力，以增加漁民收入，為林園地區漁業發展一起打拼。
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石慶豐指出，中芸漁港漁筏泊區完工啟用後，已配合去(114)年乙巳科鳳芸宮媽祖海上巡香及今(115)年中芸漁港傳統龍舟錦標賽活動等兩項大型地方民俗活動，可見已發揮其碼頭調配的功效，因為，以往每年5至6月龍舟賽期間，中芸漁港籍之漁船筏需配合活動移泊到東港或鹽埔漁港停泊，另外，每4年1次的南台灣規模最大的鳳芸宮媽祖海上巡香活動，以往神轎需擠在狹窄的魚市場或碼頭空間上船，如今均因新泊區興建完成後已大幅改善。
石慶豐並指出，高雄市政府海洋局未來將持續配合林園區漁會發展，需要共同努力，以增加漁民收入，為林園地區漁業發展一起打拼。