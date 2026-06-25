我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府海洋局所辦理的中芸漁港新漁筏泊區興建工程，經農業部評定為114年農業建設工程優等獎之殊榮，由高雄市政府海洋局主任秘書洪耀庭(右3)率工程團隊受獎。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐說明中芸漁港新漁筏泊區興建工程獲得農業建設工程優等獎之情形。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府海洋局所辦理的中芸漁港新漁筏泊區興建工程，經農業部評定為114年農業建設工程優等獎之殊榮，已成為林園地區新的觀光景點。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局所辦理的中芸漁港新漁筏泊區興建工程，經農業部評定為114年農業建設工程優等獎之殊榮，中芸漁港新漁筏泊區啟用後，也成為在地民眾傍晚散步、欣賞夕照、聽濤觀星的新去處。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局為紓解林園區中芸漁港泊位長期不足，以及解決汕尾漁港因港嘴淤積、漁筏進出不便的問題，高雄市政府乃配合爭取農業部漁業署補助經費獲准通過，自110年開始辦理中芸漁港新漁筏泊區興建工程，並於113年9月19日完工啟用至今，漁船筏泊位使用成效良好，同時成為在地民眾傍晚散步、欣賞夕照、聽濤觀星的新處所。石慶豐說，中芸漁港漁筏泊區水域面積約為2.81公頃，工程總經費為新台幣3億6000萬元，完工後興建碼頭總長共672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘，以紓解中芸漁港停泊擁擠及汕尾漁港漁筏進出的問題，另外，漁筏泊區設計也採用消波式重力式方塊(萬代福)，波高均小於0.5公尺，均符合港灣設計標準。石慶豐指出，中芸漁港漁筏泊區完工啟用後，已配合去(114)年乙巳科鳳芸宮媽祖海上巡香及今(115)年中芸漁港傳統龍舟錦標賽活動等兩項大型地方民俗活動，可見已發揮其碼頭調配的功效，因為，以往每年5至6月龍舟賽期間，中芸漁港籍之漁船筏需配合活動移泊到東港或鹽埔漁港停泊，另外，每4年1次的南台灣規模最大的鳳芸宮媽祖海上巡香活動，以往神轎需擠在狹窄的魚市場或碼頭空間上船，如今均因新泊區興建完成後已大幅改善。另外，漁筏泊區也提供更大的卸魚整補空間，加速卸魚效率，充分發揮產業結合觀光之效益，泊區的防波堤彩繪也融入在地的傳統漁業，並結合海洋生態、宗教信仰等元素很有特色，致到觀景平台眺望小琉球、漫步在海堤欣賞夕陽，已成為林園地區新的觀光景點。石慶豐並指出，高雄市政府海洋局未來將持續配合林園區漁會發展，需要共同努力，以增加漁民收入，為林園地區漁業發展一起打拼。