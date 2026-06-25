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下班回家路上注意安全!中央氣象署今（25）日晚間7點針對台北市內湖區、士林區、北投區發布大雷雨即時訊息，預計持續至8點34分。受颱風外圍環流與鋒面雙重影響，目前台北市北側及西側已有對流雲系發展，預估晚間8點後全台北市都有機會迎來較強雨勢，時雨量最高可達40至60毫米，正值下班尖峰時段，返家民眾務必留意路況。台北市災害防救辦公室指出，根據最新預報資料，今（25）日入夜後至明（26）日上午，北部地區仍有局部短延時大豪雨的發生機率，針對上午強降雨造成的部分市區道路受阻災情，相關單位搶修後已處理完畢，目前警察局及交通局正密切監控全市整體交通狀況，並將適時啟動相關疏導措施。災害防救辦公室也特別提醒市民，由於這波雨勢預計將持續到明（26）日上午，民眾回到家後，建議把握時間巡檢住家周邊的排水口、陽台落水口以及附近的側溝，如果發現有落葉或雜物堆積的情形，請即時動手清除，以確保大雨來臨時排水順暢，以降低住家周邊發生積淹水的風險。