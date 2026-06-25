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我有自己的信仰，並依循著信仰生活。我的信仰指引著我的決定，我知道我的經文和宗教教導了我什麼。

人們在讚揚斯賓塞與帕爾特伊握手，但我認為這是卑劣般的行為。如果你對某人有意見，應該私底下解決，而不是在社群媒體面前作秀。

在法院被證明有罪之前，任何人都應被推定為無罪，這是司法的基石。

▲迦納球星帕爾特伊（Thomas Partey）遭到英格蘭後衛斯賓塞（Djed Spence）無視，拒絕賽前握手，他發出公開信，強調已經提出無罪抗辯。（圖／美聯社／達志影像）

無論在場上還是場外，我始終為這項運動和我的國家奉獻一切。

因為我相信自己的清白，我也信任司法程序會證明這一點。

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）L組小組賽昨（24）日賽前發生尷尬一幕，英格蘭隊後衛斯賓塞（Djed Spence）拒絕與捲入性侵官司的迦納國腳帕爾特伊（Thomas Partey）握手，該畫面隨即在社群網路上瘋傳，成為全球熱議話題。對此，斯賓塞表示，「我有自己的信仰，並依循著信仰生活。我的信仰指引著我的決定，人們可以自由去解讀發生的事，但我不會深入細節或多做解釋。」帕爾特伊則發表公開信，並直言已提出無罪抗辯，「我相信自己的清白，我也信任司法程序會證明這一點。」斯賓塞的舉動也引來退役球星埃夫拉（Patrice Evra）、費迪南德（Rio Ferdinand）的不滿，直言斯賓塞不應該這樣對待帕爾特伊。在小組賽英格蘭對決迦納之戰中，英格蘭後衛斯賓塞一個舉動引發討論，迅速從賽場內蔓延開來，成為全球熱議的話題。當時兩國國歌演奏完畢，進入球員握手致意流程，斯賓塞順著隊伍前進，但走到迦納國腳帕爾特伊面前時，斯賓塞卻沒有伸出手，直接把手插進了口袋裡。這一幕在短短幾分鐘內便在網路上瘋傳，斯賓塞隨後也給出了他的解釋，「人們可以自由去解讀發生的事，但我不會深入細節或多做解釋。」斯賓塞進一步表示，「對於英格蘭的球迷，如果我的行為讓你們任何人感到失望或困擾，我致上最深切的歉意。這絕非我的本意。我尊重每個人，但我同時也必須忠於自己的信念。」不過前法國球星埃夫拉完全不買單斯賓塞的舉動，直截了當地表示，「」埃夫拉直言，身為一名黑人，這讓他感到失望，「老實說，斯賓塞在足球上的成就永遠達不到帕爾特伊的水準，帕爾特伊已經達成了大多數球員夢寐以求的成就。」前英格蘭球星費迪南德也將焦點放在斯賓塞的行為操守上，「如果我是斯賓塞，我會花點時間坐下來好好反思所發生的事，然後問問自己，這是不是自己對待一名職業同僚的正確方式。」費迪南德認為，每個人都有權利擁有自己的觀點，但有一個原則必須始終堅守，「作為當事人之一的帕爾特伊，則希望降低這場風波，在他的公開信中，開頭直接提及了那一幕，「我知道你們許多人知道這場風波。那名選擇不與我握手的球員，他的沉默，我感受到了。但同時，我也感受到了許多其他人的尊重。」帕爾特伊在信中表示，「今天，我站在這裡，心中充滿了對國家的自豪、對這項美麗運動的尊重，以及難以言喻的激動。昨天，我們踏上球場對抗英格蘭，那是我從小在街頭踢球時就夢想的時刻。」帕爾特伊說，在世界盃上穿上國家隊的球衣，沒有比這更高的榮譽了，「無論遭遇什麼風暴，我胸前的這個徽章都能帶我飛越任何痛苦。」帕爾特伊進一步表示，「我站在你們面前，是一個深愛著這一切、為夢想奮鬥、並且相信公正與真相的男人。」帕爾特伊直言，自己已提出無罪抗辯，「但在這一刻、在當下，我選擇專注於我能控制的事：用心踢球、勇敢領導，並激勵下一代永不放棄。」