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▲圖為輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展SK海力士攤位前，與SK集團會長崔泰源合影。（圖／路透社／達志影像）

南韓記憶體晶片巨頭SK海力士宣布擬赴美國那斯達克掛牌上市，集資規模最高達295億美元，消息一出加上美光科技業績大幅超預期，帶動AI與儲存相關股全面造好，SK海力士股價單日飆漲逾13%，多家分析機構更喊出後市還有30%至70%的上漲空間。根據外媒報導，SK海力士擬透過那斯達克發行1,779萬股ADR（美國存託憑證），集資規模最高達45.45兆韓元（約295億美元），資金將主要用於擴充產能及採購極紫外光（EUV）微影設備，強化先進製程布局。公司預計7月10日開始交易，但上市進程仍可能視市場狀況調整。這次集資規模可比擬沙烏地阿美2019年294億美元的IPO，據彭博數據顯示，此次發行將躋身史上規模最大IPO前三名。美光科技週三美股盤後公布業績遠超市場預期，直接點燃記憶體族群的買氣。SK海力士韓股最高觸及2,987,000韓元，逼近300萬韓元大關，收盤報2,917,000韓元，單日漲幅逾13%；在香港掛牌的南方兩倍做多海力士同步收漲18.44%。多家機構分析師對SK海力士後市同聲看好：Eugene Asset Management投資總監Ha Seok Keun指出，假設美光維持目前估值，SK海力士韓股具有明顯重估空間，基本預測再漲約30%，ADR則可能有約45%的上升空間。Jupiter Asset Management同樣預計，若SK海力士2027年預測本益比追上美光，韓股可再升約30%；匯豐分析師也將SK海力士韓股目標價大幅上調38%，理由是全球投資人更容易接觸到這家公司，從而提高其估值。最樂觀的是Reed Capital投資總監Gerald Gan，他預計SK海力士若成功從「周期性記憶體製造商」重新定位為「具戰略價值的AI基礎設施公司」，潛在上漲空間可達60%至70%。值得關注的是，SK海力士與美光科技同處記憶體晶片產業，但韓股長期估值低於美光，形成所謂的「韓國折讓」。匯豐指出，過去13年美光估值平均較SK海力士高出35%，主因是美光在美國更容易被投資人買入。若SK海力士這次赴美上市後估值成功向美光靠攏，不僅可提升自身市值，更可能成為其他韓國企業赴美發行ADR的重要參考案例，象徵意義相當重大。