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美股週四盤前期指全面走高，其中那斯達克100期指大漲600點，漲幅逾2%。主因是記憶體大廠美光（Micron）與晶片巨頭高通（Qualcomm）繳出強勁的財測，在今日稍晚關鍵通膨數據出爐前，再度點燃市場對人工智慧（AI）的樂觀情緒。根據路透報導，美光與高通最新釋出的訊號顯示，市場對 AI 基礎設施的需求依然強勁。客戶已承諾投入220億美元以確保美光的記憶體晶片供應；高通則預測，到2029年其資料中心業務營收將達到150億美元。受此激勵，美光盤前股價狂飆 18%，高通也大漲 11.5%。其他記憶體相關股票同步走高，SanDisk、威騰電子以及希捷科技漲幅介於 9.9% 至 15.2% 之間。這股強勁的財測狂風，同時也帶動了周四亞洲與歐洲科技股大幅上揚。美東時間上午 6:55，美股期指表現迅猛，道瓊期指上漲 139 點，或 0.27%；標普 500 期指上漲 57 點，或 0.76%；那斯達克 100 期指上漲 657.25 點，或 2.24%。這份亮眼的財報表現，為近期回檔的科技股牛市注入了一劑強心針。當前市場正嚴格檢視晶片製造商的獲利，以評估整個板塊的高估值是否合理，而本次財測無疑再次證實了「AI交易」的續航力。市場機構Capital.com 資深市場分析師 Daniela Hathorn 表示：「美光的財報再度向市場保證 AI 投資週期依舊穩固，美股因而收復了部分失土。這有助於提振整個半導體板塊的信心。只要獲利前景能持續支撐高估值，投資人顯然願意看透短期的波動。」單在本季度，美光和高通的股價就分別大漲了超過 200% 和 50%。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，費城半導體指數更有望創下有紀錄以來表現最強勁的一季。接下來，市場目光將轉向個人消費支出（PCE）物價指數，這是美國聯準會（Fed）青睞的通膨衡量指標之一。接受路透社調查的經濟學家預計，該數據年增率將達到 4.1%，是聯準會 2% 目標的兩倍多。金融機構Swissquote Bank資深市場分析師Ipek Ozkardeskaya表示，「如果數據高於預期，可能會進一步助長聯準會鷹派的氣焰，並扭轉美光帶來的樂觀情緒。在大型科技公司正大舉舉債以支撐其 AI 野心的時刻，這可能會讓『借貸成本上升』這個令人不安的話題重回檯面。」根據芝商所（CME Group）的 FedWatch 工具顯示，由於物價壓力不斷增加，加上新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）強調壓制通膨的必要性，市場交易員目前預計聯準會最快在 9 月就會升息至少1碼。