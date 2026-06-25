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入夜雨還沒停！20縣市大豪雨特報

🟡豪雨特報警戒地區

▲氣象署預估這波顯著降雨會持續到明日上午，周六、周日各地水氣仍多，下周二起天氣才會逐日回穩。（圖／中央氣象署提供）

今晚鋒面接近北部！全台雨灌到下周才停

▲吳聖宇表示，今晚是鋒面接近北部近海，甚至有可能直接來到北部上空，配合西南風水氣，台灣附近大氣狀態不穩定，加上夜間可能又有局部海陸風次環流加入。（圖／天氣職人-吳聖宇）

受到米克拉颱風逐漸北上、鋒面接近與西南風影響，中央氣象署今日針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市、屏東縣地區將出現大豪雨或超大豪雨。根據氣象專家吳聖宇表示，中央氣象署今日發布豪雨特報提醒民眾，表示受到2026年第7號颱風「米克拉」北上，鋒面接近及西南風增強影響，全台20縣市易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風。氣象署表示，今晚到明日（26日）上午將處在類似環境下，南部地區、中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其北部地區有短延時大豪雨發生的機率。明日下午在鋒面影響之下，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨且西半部地區有局部豪雨發生的機率，天氣不穩定，建議隨身攜帶雨具備用。另根據氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今晚是鋒面接近北部近海，甚至有可能直接來到北部上空，配合西南風水氣，台灣附近大氣狀態不穩定，加上夜間可能又有局部海陸風次環流加入，台灣海峽、西半部沿岸地區持續有對流系統消長出現的機會，西半部地區仍要特別留意局部大雨或短時豪雨機會。吳聖宇提到，明（26日）持續受到鋒面影響，對流發展的情況可能會跟今天這種偏向西南風迎風面為主的型態有些差異，預報上來看西半部仍有局部大雨或短時豪雨，東半部也會有局部大雨；週六（27日）鋒面逐漸往北移動，但白天沿著鋒面附近對流系統的發展變化仍對陸地上影響大，直到周六晚上鋒面慢慢遠離台灣，降雨才逐漸趨緩。但吳聖宇提醒，雖然周日到下周一（28、29日）鋒面離開，台灣仍位於太平洋高壓邊緣，西南到偏南風仍持續帶來水氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨，白天陸地上熱對流發展也較旺盛，可能有局部大雷雨現象，天氣逐漸趨向夏季型，但還不是很穩定。直到下週二（30日）後太平洋高壓繼續增強，才有機會回歸以午後熱對流雷雨為主的典型夏季天氣型態。