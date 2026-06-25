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台東縣長饒慶鈴先前以錄影模式參加海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。內政部次長董建宏今（25）日指出，18日已經去函饒慶鈴提供資料說明，目前尚待她回覆；至於懲處，需待饒慶鈴回覆後，再跟陸委會討論。董建宏說，饒慶鈴的懲處還是要看事實是什麼才能做決定，至於調查期限多久，他說就依據行政程序規範進行。陸委會日前定調海峽論壇為中共重要對台統戰平台，因此宣布禁止中央機關及地方政府人員參與相關活動，並強調凡須經政府核准赴中的公職人員與公務員，申請參加海峽論壇者將一律不予核准。針對饒慶鈴以預錄手法參與，陸委會主委邱垂正表示，饒慶鈴先前訪中就有一次違規，見了國台辦主任宋濤沒有報備，這次會以《兩岸關係條例》33條之一，請主管機關內政部進行行政查處。